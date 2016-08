Leiva: "Me he reconciliado conmigo mismo, he asumido muchas cosas. Esta es mi música"

Viernes, 26 agosto 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Leiva estrena este viernes su tercer álbum, 'Monstruos', un disco con el que cree que se ha encontrado a sí mismo. "Me he reconciliado un poco conmigo mismo y he asumido muchas cosas, de alguna manera esta es mi obra, esta es mi música", ha asegurado.

Tan claro tiene que éste es el trabajo que más le representa que cree que cualquiera sabría como es si lo escuchase. "Si viniera un ruso y le tuviera que explicar como soy, le diría: coge 'Monstruos', escúchalo y me conocerás un poco mejor", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Además, el artista asegura haber disfrutado en el proceso. "He asumido lo que soy sin pretender demostrar nada ni romper fronteras para gustar a más gente. Hago mi música y es lo que hay y disfruto con ello. Creo que me he despojado de mucho equipaje que tenía y de muchas preocupaciones. Ahora estoy más cerca de conocerme un poco mejor", reflexiona.

Para el artista, este disco termina lo que comenzó con su primer álbum en solitario, 'Diciembre'. Así, con las doce canciones que componen 'Monstruos', Leiva reconoce que forma su DNI.

El pequeño Leiva vestido de traje de kárate con posición de ataque que protagoniza la portada del disco, se ve acompañada del título del álbum, 'Monstruos'. Para el artista, estas canciones son "un catálogo de emociones que trata de sacar terapeúticamente con canciones".

UNA FORMA DE CREACIÓN

En canciones como Sincericio, Leiva ha incorporado un toque "western al estilo Ennio Morricone" y ha transmitido su disco "más amable". "Hace muchos años que no hago un disco así, siempre han sido un poco para dentro y en este saco cosas hacia fuera", señala.

A la hora de crear su música, Leiva explica que "las obras se abandonan no se terminan" porque nunca piensas que las has terminado. "Yo creo que la canción está acabada cuando termina la obsesión de querer mejorarla --reconoce el artista--. Hay un punto donde con lo que estoy haciendo la estoy estropeando, ese momento es cuando se que ya está terminada".

En el momento de dar vida a una canción, el compositor señala que el aspecto que más disfruta es en el que coge un verso que le gusta, agarra la guitarra y lo calza: le "pone un traje". "El verso pide una música, está flotando y cuando encuentras la música que calza la talla perfecta del verso es maravilloso, ahí ya sabes que lo tienes", detalla.

'BREAKING BAD'

Además, cuando está creando una canción, los detalles son lo que inspira a Leiva, en 'Breaking Bad', una de las canciones del disco, el artista explica que se inspiró viendo un capítulo de la serie a la que da nombre mientras estaban cocinando cristal. "De esa pequeña acción me sale una canción, en 'Monstruos' estaba viendo amanecer, en ese momento miré al cielo y me di cuenta que ahí había una canción", recuerda.

Y esta última es la canción a la que más cariño tiene el artista en este disco, por la emoción que le produce, por lo que cuenta y cómo está instrumentada. Aunque confiesa que 'Electricidad' también es una de sus favoritas.

A pesar de que hasta ahora el cantante ha estado estrenando disco cada año y medio y le gustaría seguir haciéndolo. Leiva explica que está haciendo un montón de cosas y que le vendría bien parar un poco más después de este. "Pero no sé, quizá me encuentre en el camino a alguien y me haga hacer un disco maravilloso", confiesa.

DIRECTOS VERSUS VENTAS

En cuanto a lo que espera el artista de este álbum, el cantante asegura que es consciente "del privilegio que es vivir de la música" por lo que reconoce que con que vaya un poco peor que el disco pasado estaría "muy feliz". "Yo vivo de los directos y mi fuerte de inspiración son esos momentos, aspiro a que la gente venga a verme tocar y que en el concierto pasen cosas entre el publico y yo. No tengo tantas expectativas de ventas, soy un poco más romántico con eso. Prefiero que las canciones conecten con la gente y alguien se haga un viaje a Cádiz o Cabo de Gata y le acompañe mi disco. Eso es lo que más ilusión me haría", confiesa.

'Monstruos' es el primer álbum que ha sido producido íntegramente por otra persona que no es el cantante. Carlos Raya, ha sido el encargado de presentar el disco. Sony, la compañía encargada de lanzar el disco, explica que en las sesiones de estudio la idea original de Leiva de hacer las canciones con arreglos más sofisticados, "fue derivando en algo esencial y crudo, fruto de la química generada entre la hercúlea banda base compuesta por José Bruno a la batería, Iván González al bajo, Carlos Raya a las guitarras y Leiva a la guitarra y la voz".

Después de la base obtenida, se le añadieron vientos, teclas, violines y coros. Además, para la grabación de 'Monstruos' se contó con el ingeniero Joe Blaney, que ha trabajado desde Keith Richards hasta The Clash, y más tarde fue masterizado por Bob Ludwig, que ha trabajado con Paul McCartney y Bruce Springsteen.