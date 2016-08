Yellen anima a las bolsas

Viernes, 26 agosto 2016

La jornada ha transcurrido sin grandes sobresaltos hasta el mediodía, cuando se han empezado a recibir noticias desde el otro lado del Atlántico, noticias que han contribuido a apuntalar el comportamiento de las bolsas.

El Ibex 35 ha cerrado en 8.659,5 puntos, con una subida del +0,70%, y suma +2,47% en la semana.



Han sido ArcelorMittal (+2,69%), Bankinter (+1,68%) y BBVA (+1,61%) las compañías más alcistas, mientras que solo han acabado en negativo Grifols, IAG, Meliá, Técnicas Reunidas, Merlin y Aena.



Fuera del Ibex ha sido eDreams uno de los valores más destacados tras su presentación de resultados trimestrales. La compañía está aprovechando el buen momento del que goza el sector turístico ya que ha logrado aumentar un 11% el número de reservas a través de sus webs con un control exhaustivo de sus costes, lo que se ha traducido en un incremento del 30% en el Ebitda ajustado y del 172% en el beneficio neto. Sus títulos han cerrado hoy con un avance del +9,09%.



La Comisión Nacional de los Merados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la fusión entre Merlin Properties y Metrovacesa, operación que daría lugar a la mayor inmobiliaria en España y una de más más importantes en Europa. El siguiente paso será la aprobación en septiembre del acuerdo en sus respectivas juntas de accionistas.



Encontramos también en otros mercados protagonistas corporativos. La cervecera belga AB Inbev ha comunicado que reducirá su plantilla en 5.500 personas, el equivalente a un 3% del total de trabajadores que sumará una vez se complete la fusión con SAB Miller. La compañía ha afirmado que se llevarán a cabo de manera progresiva y que la decisión forma parte de un plan que tiene como objetivo un ahorro de costes de 1.400 Mn$ anuales.



No ha habido sorpresas en los datos de PIB publicados hoy. En el segundo trimestre Reino Unido creció al 2,2%, Francia al 1,4% y EE.UU. al 1,1%. Esta segunda revisión muestra cómo la economía americana ralentizó su crecimiento entre abril y junio debido a la reducción del gasto público y de la inversión privada. Sin embargo, el consumo se ha incrementado un 4,4%.



También se ha dado a conocer el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que baja hasta 89,9 puntos en agosto.



A pesar de la trascendencia de los datos de la jornada, todas las miradas estaban puestas en otro lugar y en otra persona: la reunión de banqueros en Jackson Hole y Janet Yellen. En las últimas semanas mucho se ha especulado sobre la próxima subida de tipos, y las palabras de Yellen no han dado grandes pistas adicionales. Es cierto que ha dicho que en el momento actual hay más opciones de que haya una subida, pero esta podría llevarse a cabo (o no) en la próxima reunión de la Reserva Federal. Entre los factores a favor del incremento de tipos están la buena evolución del mercado laboral y la mayor cercanía a los objetivos de inflación, pero la solidez del crecimiento aún no es tan evidente como lo fue en otros ciclos expansivos.



En cuanto al petróleo, hoy vemos de nuevo al Brent en el entorno de los 50$/barril, aunque Bank of America Merrill Lynch se ha aventurado a pronosticar que se llegará a los 70$ a mitad del 2017.