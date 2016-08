Piedrahita: "La vida es dura, pero la salvan el amor y el humor"

Sábado, 27 agosto 2016

En una entrevista con Europa Press, el gallego ha prometido una sesión de teatro en la que va a hablar de la vida "como una sala de espera".

"Estamos a la espera de cosas, y cuando esas cosas suceden, nos dejan a la espera de otras cosas, y cuando éstas suceden, nos vuelven a dejar a la espera de más cosas".

Para ello, hila argumentalmente la obra escenificando distintas salas de espera "en el médico, en un ascensor, hasta en islas desiertas".

El paso del tiempo sirve como excusa para exponer al público "un montón de temas cotidianos, cercanos y costumbristas", desde un viaje en avión hasta la higiene o los hoteles, "temas habituales pero que, analizados, son surrealistas".

"Sin dejar de hablar de nosotros mismos, quiero poner de manifiesto que muchas de nuestras rutinas que damos por aprendidas y cotidianas, no son tan normales", detalla.

'La vida es como un hotel y hay que llevarse todo lo que uno pueda', reza la sinopsis del nuevo show de Piedrahita. Al respecto, asegura que de los hoteles se ha llevado "de todo", mientras que de esta vida se llevará "cantidad de recuerdos y de buenos momentos".

"La vida es un lugar bastante duro para vivir. Es un sitio bastante incómodo. Pero la salvan dos cosas: el amor y el humor. Que no solucionan los problemas, pero los hacen más llevaderos", reflexiona.

Las tablas de Almansa servirán como piedra de toque para terminar de perfilar este show que acaba de empezar a girar, ya que según reconoce Piedrahita "el texto se está asentando y a la obra le queda aún mucho recorrido".

Este artista multidisciplinar se define como "un tipo afortunado" que ha tenido la "suerte" de poder dedicarse a todas las cosas que le han gustado, pero siempre con un hilo conductor que prevalece, como es el humor.

"He podido hacer cine, he podido escribir libros que han funcionado, he hecho magia y teatro, pero lo que siempre está presente es el humor", asevera.



EL HUMOR CASTELLANO-MANCHEGO, DESDE CERVANTES

Tras pasar por escenarios de toda España y parte del extranjero, Luis Piedrahita reconoce que cada público tiene su particularidad.

Y en cuanto el humor castellano-manchego, lo tiene claro: "La obra cumbre de la literatura, El Quijote, es una obra de humor castellano-manchego".

Sobre las secuelas de esa comicidad de hace 400 años en la actualidad, asegura que el humor esta región "es José Mota, es Ernesto Sevilla, es Joaquín Reyes y todo el mundo 'chanante', incluso el mundo de José Luis Cuerda".

"Claro que hay humores distintos. El humor es un mecanismo de defensa y de hacer llevadera la vida guiñándole un ojo a los problemas, y cada región suele tener problemas distintos", enfatiza.

En esta línea, pone como ejemplo una contraposición entre el humor gallego y el andaluz: "Galicia es un lugar nublado, todo se hace de puertas para adentro, y así es el humor gallego, el de la retranca y el de la ironía".

Por contra, en el sur, "un clima más luminoso y una actitud más 'pa fuera'" repercute en una forma de ser "más festiva y de salir a la calle a reírse".

"Eso en el público se nota. Hay públicos más contenidos, que se callan la risa y al final del show explotan, y públicos que dosifican más su entrega y se ríen mucho durante la obra sin un final tan ruidoso", añade.

Su humor le ha llevado incluso al otro del charco hasta presentar en Argentina sus monólogos de temática más internacional, pero para ensamblar con el público sudamericano tuvo que hacer a sus textos "una pequeña operación".

Así, solo con sustituir una veintena de palabras clave para ajustarse al lenguaje argentino fue suficiente, ya que "realmente funcionaba".



EL SECTOR DE LA MAGIA ACEPTA SU ESTILO

Dentro de otra de sus facetas artísticas, Luis Piedrahita continuará con su sección en el programa El Hormiguero de Pablo Motos exponiendo trucos de magia para después destriparlos.

Precisamente, Luis Piedrahita acaba de regresar de una convención internacional del sector en Las Vegas a la que han asistido más de 2.000 magos de todo el mundo, público ante el que pudo exponer su método como conferenciante.

"La aceptación fue apabullante. A los magos les viene bien que revele métodos falsos para llevar a cabo trucos. De esa manera, su magia es más magia todavía", asegura.



LA POLÍTICA QUE PIERDE INGENIO

Por último, Luis Piedrahita ha dado su opinión sobre la situación política actual desde un punto de vista de "falta de humor".

Así, recuerda como en épocas anteriores los políticos eran "más ingeniosos", aludiendo a su paisano, el cronista político Wenceslao Fernández Flores, que recogía en sus textos "cómo los discursos políticos eran más elevados, más divertidos y más irónicos".

"Ahora, en cambio, los políticos se dedican a los ataques directos y nunca hablando de lo que interesa a los ciudadanos. Solo atacar por atacar", lamenta.



SINOPSIS

Producciones El Espectador, responsable de la obra que Piedrahita llevará a Almansa, define 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' como un espectáculo de 'stand up comedy' en el que el gallego quiere demostrar que "solo se vive una vez, y que es ésta".

En la obra, "Luis construye un mundo en el que todas esas miserias siguen existiendo pero lejos de generar sufrimiento y escozor, desatan las carcajadas más liberadoras. Piedrahita reflexiona acerca de las esponjas de baño, las polillas, los ascensores, los hoteles... y encuentra motivos para la reflexión con un paralelismo inevitable con el alma humana".