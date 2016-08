Willie Nile regresa a España para presentar su nuevo disco

Seguimos con las dedicaciones de videos en nuestra sección de #DedicaTuVideoA y esta vez ha sido Rafi Galán que nos dice : "Simplemente porque hoy necesito ruido !!! Así que ahí va tu video "Smells like teen spirit" de Nirvana!!!

Las dedicaciones de nuestra sección #DedicaTuVideoA en #DontStopTheMUSIC no paran y hoy es el turno de DIANA Chnaiker que quiere dedicarle el video "No One" de Alicia Keys a su bebé AYMAR con esta frase tan amorosa : "Tú y yo para siempre. Gracias por venir a mi[...]