Patxi López: “Decimos lo que nos dijeron nuestros votantes, que no queremos que sigan gobernando Rajoy y el PP”

Sábado, 27 agosto 2016

"Rajoy no nos conoce, piensa que nos íbamos a doblegar, que íbamos a ceder. Podemos no ganar, pero no nos vamos a rendir o claudicar cuando están en juego nuestros principios”. El secretario de Acción Política y Ciudadanía y diputado electo del PSOE, Patxi López, ha defendido este mediodía en Santander que los socialistas “no estamos bloqueando la formación del gobierno, decimos lo que nos dijeron nuestros votantes, que no queremos que sigan gobernando Rajoy y el PP cuando ponen en marcha políticas tan dolorosas para tanta gente”.