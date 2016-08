Accidentada una persona en el paraje conquense de Las Chorreras, la quinta en lo que va de verano

Sábado, 27 agosto 2016

Cuenca

Se trata de la quinta persona que ha sufrido un accidente en esta zona en lo que va de verano, según las mismas fuentes, que han precisado que no podía mover una pierna, aunque no han podido determinar si ha existido fractura o no.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un vehículo BRP y otro UPC con una dotación compuesta por tres bomberos y dos jefes de turno que, tras localizarla y colocarla en una camilla, han finalizado con el proceso de su traslado hasta la zona de evacuación y la han introducido en una ambulancia de soporte vital básico, quedando a partir de entonces a disposición del personal sanitario movilizado.

La actuación, en la que también han intervenido medios de la Guardia Civil, ha finalizado a las 16.35 horas.