Afrontar la educación en virtudes

Sábado, 27 agosto 2016

BLOGS | Vicente Langreo

Ha sido empeño constante y es necesidad actual, ante la desorientación personal y social, seguida de sus consecuencias, al ser suplantada por el éxito, la profesionalidad y la eficacia. El educar en virtudes implica una capacitación para el comportamiento, como actitud personal y social de las más nobles capacidades del hombre. Pero hecho real es, que falta una educación y valoración de las virtudes, y como disposiciones habituales que” hacen bueno a su poseedor y buenas sus obras”. Esto supone un empeño y coraje del bien.

Partimos de la herencia grecolatina y de la tradición judeocristiana, en las que se mencionan “prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y humildad que algunos añaden, como las actitudes éticas, que deben completarse con las virtudes cristianas: fe, esperanza, caridad y religión, ejercitándolas en conjunto, siendo la caridad como el ceñidor y culminación de todas ellas. Las virtudes llamadas cardinales son como ejes y las teologales son los goznes de la vida cristiana, que durante siglos ha impregnado la cultura europea y su proyección sobre el mundo. “Tened en cuenta todo lo verdadero, noble, justo, amable, honorable, lo que sea virtud y digno de elogio”(Flp.. 4,8) En el s XVIII la idea de virtud se veía odiosa y en los ss, XIX y XX se creía como una reliquia de pasado. Era romper con la ética clásica que buscaba la persona y la razón humana, sin apoyos filosóficos y teológicos. Pero hablar de ética sin hablar de valores y de principios, no es posible. En“Amoris Laeticia” del Papa sobre la familia, la virtud se usa de modo inteligente. Aristóteles y Santo Tomas fueron las referencias de los textos de Moral basados en las virtudes y suplantados luego los Mandamientos, por razones de catequización, aunque convergentes.



“La sangre se hereda, la virtud se conquista” La sabiduría y la santidad no son herencias”.Hay unas virtudes que se enseñan, su fin es la verdad, pero las virtudes éticas son prácticas, que enquician a las personas en el bien y conducen a la vida buena. Las virtudes son hábitos adquiridos, no pasiones, y suponen la asimilación de una praxis. La virtud está relacionada con lo aprendido, que aprendemos más practicándolo con el ejemplo. La recta razón dicta lo que hay que hacer a partir ha la experiencia discernida. “Letras sin virtud son perlas en el muladar” Un inteligente pervertido, aunque entrañe cierta contradicción, puede hacer mucho mal. S. Ignacio recomendaba a los suyos conjuntar la formación moral e intelectual, no por elitismo, sino por la relación entre virtud y letras, para que la persona se entregue más a Dios. Las virtudes son esas energías espirituales qua actualizan el ser de la persona, la encaminan a su plena realización y la anticipan progresivamente. Ellas nos van acercando a ser plenamente lo que estamos llamados a ser. La naturaleza nos hace ser capaces de un esfuerzo que humaniza por las virtudes cardinales, y luego las teologales que señalan la apertura a una meta trascendente (gracia).Para S Agustín las virtudes cardinales: “Vivir bien es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y todo tu ser”(Evangelio) pero imposibles con imprudencia, injusticia, debilidad, y engañados con los bienes creados.



“Principios sin carácter son ciegos,”y aplicarlos depende de los contextos y del carácter de los participantes. Si no logramos que el bien captado arraigue afectivamente en nosotros como un bien aquí y ahora, quedamos solos, desmotivados. Sin tradiciones, comunidades y narraciones que nos conformen como personas, es imposible cualquier arraigo de un proyecto moral; seríamos peces sin agua, que fuera no pueden sobrevivir. La virtud es una convicción transformada en principio interno y estable del obrar. Hay que equilibrar los principios y las normas con las virtudes y el carácter. La senda de la virtud es estrecha y el camino del vicio espacioso. Los actos humanos son morales. Es bueno aspirar al máximo en la línea del bien