El esfuerzo como virtud

Domingo, 28 agosto 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016 22:14 |

Guarda relación con las virtudes morales y teologales, en especial con la caridad y la fortaleza; su cometido es contribuir a una excelencia moral, orientando al Bien que la hace deseable. Se pretende llegar no a una buena vida sin más, a una vida y con sentido. La formación de las personas requiere asumir estímulos, motivaciones y ejemplaridad, tomar las riendas de si mismo que es más que estar vivo. Esto no lo dan ni el entendimiento ni la naturaleza, sino que cada uno debe conocer su individualidad dentro de la pluralidad, su identidad y su conciencia desde su interioridad. Reconocer los derechos humanos y la dignidad de la persona es muy importante. Pero en nuestra sociedad, triunfan los dictados de las mayorías y las modas, con adaptación al medio y a la mediocridad. No se atiende al fin ni a los deberes correspondientes a los derechos. La libertad no se justifica por si misma sin referencia a la verdad y sin límites, ni lo legal por si mismo es moral. La sociedad es muy compleja. La individualidad del yo se descubre en el modo en que se elige a si mismo en el camino de la vida. El esfuerzo de la voluntad procede del yo mismo, en el sentido inmediato de algo que implica nuestra existencia y yo tengo que afrontar. Donde todo se recibe, nada se produce. No ha estímulo y el esfuerzo se ve como freno. Pero la experiencia enseña que el hombre se realiza en función de lo que le exigen sus deberes y lo que se exige a sí mismo.



Hay dos formas de vivir: con facilidades o esforzándose por resistir. Donde el Estado y la sociedad asumen casi todo, las seguridades eluden las responsabilidades y crecen la indiferencia y la relajación al cumplir las leyes, pero hay ámbitos personales y sociales que también exigen los esfuerzos personales. En la sociedad hay muchos males ante los que no cabe ludir las exigencias. Una cosa es el pasotismo, otra la denuncia crítica y otra el esforzarse para combatirlos. Egoísmos, indiferencias, la comodidad, la ceguera y el no atajar el mal a tiempo, tiene consecuencias graves. Resistir es hacer frente, y esto exige coraje, valentía, paciencia, vigilancia y esfuerzo: en política, en educación y enseñanza, en la economía y en la familia, donde hay mucho por hacer.



Esforzarse el la atención es valioso. En la sociedad hay un modo activo en el deseo del que busca, y otro pasivo en el que espera; hay esfuerzo hacia el bien y una ceguera e indiferencia Una sociedad que solo busca satisfacer sus necesidades termina en barbarie. La fuerza ciega de los intereses creados, es corriente, no esfuerzo ni acto de libertad. Solo el esfuerzo hacia el bien puede dar lugar a una sociedad virtuosa. Desear el bien ya es un bien. Si hay verdadero deseo, ya es una luz que ilumina. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención orientado al bien, Podemos desear la recompensa inmediata, o esperar lo deseado sin dominarlo por ser superior a nuestras fuerzas. Pero el alma se salva gracias al esfuerzo hacia el bien absoluto, que no se une con la acción sino con la espera y la paciencia: el esfuerzo de atención. Los humanos no podemos dar un paso hacia el cielo, pero si miramos a Dios Él nos ayuda. Hay que esforzarnos en el camino de la vida, y es más fuerte quien se reconoce débil. El esfuerzo del campesino arranca las malas hierbas, pero el sol y el agua hacen crecer al trigo. La atención que ama el bien ya es mirada virtuosa que produce bienes,

La referencia al esfuerzo como virtud no es muscular, sino tensión hacia el bien. En el esfuerzo lo importante no es ser placentero o eficaz; lo esencial es orientar al bien “La recompensa está en el esfuerzo, no en el resultado,”(Gamdhi) La educación cívica enseña buenos modales, pero la educación moral orienta hacia la vida plena, donde la defensa de la dignidad y la libertad, conducen a una responsabilidad compartida, para transformar la sociedad. La libertad y autonomía de la que gozamos hay que traducirla en responsabilidad, con la formación que nos haga conocer la realidad, ser mejores, no egoístas, más virtuosos y compasivos.