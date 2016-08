Comunión de vida, sexualidad y natalidad

Martes, 30 agosto 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016 22:16 |

Son realidades implicadas en el matrimonio como estructura de la familia. Se ha tardado dieciséis siglos el formular el sentido del matrimonio, comunidad de amor al servicio de vida, estudiando mejor la sexualidad y la fecundidad biológica, con la armonización de la fidelidad sacramental y la felicidad según enseña la Iglesia. Hay una responsabilidad humana y cristiana, ante Dios y la conciencia para armonizar los diferentes bienes y las circunstancias, ajustándose al Magisterio eclesial (GS.50) y “Humanae vitae”. Llegaron los anticonceptivos, la reproducción asistida y han surgido interrogantes por la desvinculación entre sexualidad y natalidad. El ser colaboradores de Dios en la procreación necesita iluminación para poder responder a su vocación.

La técnica hace posible disociar la vida y el amor. Siempre se intentó impedir la fertilidad y alcanzar la maternidad que la biología no daba. El problema es complejo y hay que emplear comprensión y misericordia, con sus posibilidades y sus bienes: la fidelidad mutua, el bien de los hijos y la eficacia sacramental que configura con Cristo.



A) Amor sin vida: la anticoncepción. Se han empleado métodos anticonceptivos variados, y el control menstrual en la mujer (método Ogino) B) Amor y vida, pero no ahora: la planificación responsable, empleando varios métodos. Pero Pablo VI ya señaló que son inseparables el significado unitivo y procreador del acto sexual (HV.12) el tema fue muy discutido y “Amoris Laeticia” reafirma la “Humae Vital” matiza que se debe respetar la dignidad de la persona, y que no siempre al acto conyugal se puede negar el significado, aunque no el procreador como en infértiles. C) Vida sin amor. Reproducción médicamente asistida – Se cita la fecundación in Vitro o apelar a madres o vientres de alquiler sin relaciones, puede ser una ayuda a parejas infértiles. D) Vida y amor…pero amor que no es fecundo en parejas estériles. Hay muchos matrimonios que sufren infertilidad. La ciencia les ofrece la posibilidad que deben dejarla pasar, porque no solo hay que tener en cuenta la Doctrina de la Fe que reafirma la defensa de la vida no nacida y sino la dignidad del amor de la pareja. Hay técnicas que no conllevan la selección de embriones y las hay que asisten y no sustituyen la relación sexual. Con semen del cónyuge es ayuda, no destrucción, si es de otro si las hay.



Inseparabilidad de los significados unitivo y procreador. Tanto en la paternidad responsable como en la reproducción asistida, los católicos han aceptado buena parte de las propuestas eclesiales. Pero para llegar a la concreción de de norma moral para los familiarizados y los no creyentes sobre la inseparabilidad unitiva y procreadora de la expresión sexual. El magisterio de la Iglesia presenta: 1)La inseparabilidad espacial, al realizarse fuera del cuerpo de la mujer, los anticonceptivos son una barrera. 2) La inseparabilidad temporal desvinculada de la relación sexual con una fecundación que tardará veinticuatro horas. 3) Inseparabilidad intencional 4) Y conflcto de valores. La “Humanae Vitae” fue albada por su defensa de los pobres, y hoy se hace todo posible con dinero. El uso del preservativo en los portadores del VIH, es lícito porque hay que defender la vida, Pero la verdad y la esperanza tienen que ayudar a los matrimonios a y formarse una conciencia recta que concilie el amor con la fecundidad, que favorece el amor con el sentido de la sexualidad y el servicio a la vida, como colaboración con Dios y servicio al bien común. La comunión de vida y amor que Dios quiere, siempre es posible. Acogiéndose a su misericordia. Hay que ser realistas, la moral cristiana es heroica frente al erotismo y la degradación de la familia como formadora, educadora y evangelizadora del hombre. Pero necesita ayuda pastoral para auto-defenderse. Hay que tener presente cada persona que nace es una bendición y para gloria de Dios