Soledad y apertura del hombre

Jueves, 1 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016 22:18 |

Vivimos las realidades perecederas y ante el rostro del prójimo; la masificación y la presión de las comunicaciones, con experiencias de libertades y servidumbres, que referidas al Absoluto, se manifiestan desbordado la realidad finita y arrastrando todo deseo hasta al borde de la responsabilidad del hombre, ante el prójimo y llamando a cada ser por su nombre. Ese divino límite que es luz y meta, descubre como necesarias y gratuitas, la realidad del prójimo y el Misterio de Dios. El hombre no es un ser ensimismado, Los antiguos lo definieron como ser racional, ser social y ser mortal. Y el cristianismo ha introducido una nueva conciencia, nueva soledad y nueva compañía al descubrir en la encarnación, como plenitud de la creación, una relación de Dios con el hombre, imposible sin acoger lo precedente como leguaje, signos, tradición, memoria, arte y ciencia. Todos debemos ejercer una mínima vocación monástica para saber qué somos y por qué existimos y qué dispuestos a ser. Esta disposición es necesaria para toda vocación religiosa y en toda vocación humana. Sin esa experiencia de vacío e indiferencia ante todo, no llegamos a saber qué somos, qué abismo de gloria albergamos y no crecerán la libertad y alegría de ser hombres. Esta soledad, aislamiento, que no es negativa nos prepara para el encentro con el prójimo con la idea e inteligencia de sujeto, lo reconocemos y lo aceptamos como persona. En nosotros debemos descubrir la dificultad de saber qué somos, escapando de la intemperie y del desvalimiento, pero a la vez tratando de converger con otros, complementándose. La comunicación sentida, necesaria y difícil, es la primera cuestión contemporánea.



El hombre, que llega a sí mismo pasando por su prójimo, sin embargo no se detiene en él, alcanzando un límite de realidad que siendo fronteriza de lo humano, plisen ese saber que está más allá y siendo irreductibles a nosotros, a la vez es también irrenunciable. Desde la esperanza, el anhelo, la intuición y desde una convicción interior sobre la prevalencia del sentido sobre al absurdo, de la primacía de la gracia sobre la culpa, del desbordamiento de lo finito en lo infinito, al hombre sabe de una realidad sagrada que lo afecta absolutamente. Todo hombre sabe de Dios, aunque de él y sobre él no tenga palabras que expliquen ese saber primordial a los demás, con cuya luz todo lo demás es y es cognoscible. Lo mismo que todos sabemos que es ser hombre, y defender lo humano, frente a la culpa, la enfermedad, la muerte frente a lo prehumano y lo inhumano. Todo hombre ha percibido en alguna ocasión el rumor de Dios en su vida, llegando a identificarlo como su divina voz, si otra palabra amiga le ha ayudado a identificarlo como su divina voz, o si ha tenido tiempo y silencio para familiarizarse con él y acogerlo. Pero el hombre puede no atender ese rumor, no darse tiempo para discernirlo y acogiéndolo en silencio responder con amor.



El hombre puede cerrarse en la soledad de su suficiencia, igual que la ciencia que no admite más verdades que las verificables. El fondo de la vida humana limita entonces con las posibilidades y necesidades del hombre con silencio hacía atrás y hacia delante. Nada precedería ni seguiría al hombre. Y si se niega la realidad fundamento, el cosmos y las estrellas existen, tal negación estaría desfundamentada.. Es innegable. Esa divina presencia necesaria, puede otorgarse como realidad sentida en amor o como ausencia necesitada en el dolor. Ambas son gracia a las que el hombre tiene que responder en la adoración agradecida, o con la súplica indigente, dispuesto a recibir y corresponder. La soledad es la forma de existencia que nos distancia de cosas y nos permite captar las diferencias y asumir nuestra responsabilidad en el mundo. La solead es el quicio de la libertad. Nuestra diferencia frente a todo, nos diferencia frente todo. La soledad es el quicio de la libertad abierta a Dios, verdad que nos hace libres.