Esperanza para nuestra sociedad

Sábado, 3 septiembre 2016

Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016

A pesar del desarrollo y del bienestar hay muchos sufrimientos y desigualdades innegables, crecen la inseguridad y la angustia, y a la vez una ceguera irresponsable, como si camináramos hacia los males inevitablemente. Las comunicaciones dan más resonancia al mal y lo calman con banalidades y ocios. No sabemos si vamos hacia la verdad y el bien, o a un espejismo que engaña. La historia muestra que hemos pasado por trances peores. Pero retomando el pasado con nuestras experiencias personales y sociales, junto con lo que enseñan los expertos:-“que uno de cada cuatro necesitaríamos algún tratamiento psiquiátrico”- a pesar de las instituciones docentes de todo nivel, la educación tiene graves deficiencias. Se indican cuatro referencias fundamentales, para poner a salvo a las personas de una posible esquizofrenia existencial: el amor, la cultura, el trabajo y alguna creencia religiosa. El amor se inicia y experimenta en la familia principalmente. La cultura, es entorno de logros materiales y espirituales, sobre verdad bien y belleza, que deben estar relacionados con valores y se adquieren por las virtudes morales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y humildad. El trabajo es actividad productiva de bienes y servicios que intercambiables en la sociedad La creencia en Dios, como realidad trascendente y fundamental, da plenitud y sentido a la existencia humana, antes y después de la muerte; y se adquiere y se cultiva con la fe, la esperanza y la caridad, ejercitando la religiosidad.



Estas referencias que nos afectan inevitablemente, son hoy discutidas; muchas familias se rompen o naufragan en dificultades. Las amenazas a la cultura no cesan y tenemos que hacer frente a corrientes contrarias que dañan a las personas, pervierten instituciones y con toda clase de vicios. Si el trabajo alivió su dureza por la tecnología, hoy ésta elimina trabajos y abre cauces a injusticias y errores, utilizando libertades sin límites a través de las comunicaciones. Europa está edificándose sobre una economía global y nómada que no respeta leyes morales. La misma religiosidad parece valorar históricamente el patrimonio artístico y cultural cristiano aculado; pero admirar lo que ha aportado el cristianismo a Europa y al resto del mundo, si falta el conocimiento de salvación trascendente y no se valoran las enseñanzas de Cristo: “El trabajo que Dios quiere es que creáis a su enviado,”y lo olvidamos “Sin mí no podéis hacer nada”, que “el principio de la sabiduría (respeto) es el temor de Dios” y olvidamos el resumen de la ley Cristo:“amar a Dios y al prójimo,” y que es “modelo, ley y promesa.” Resulta que muchos desequilibrios existenciales se originan del vacío de Dios, de su negación o de la deformación religiosa. La tecnología por si misma no moraliza al hombre ni a las instituciones, pero advierte de sus peligros. Sin Dios todo es reductible e a nada.



Pero en nuestro tiempo vive una corriente laicista, un relativismo moral, de vacío y con rechazo de Dios, Quedan las palabras, estructuras y la vida sacramental y Él nos existe. Quienes aspiren reformar la sociedad en serio, tienen que convencerse de que la alternativa cristiana es única, ofertada libremente, como origen y sentido de la vida; y que la cultura como educación o perfección las cualidades específicamente humanas, significa búsqueda y encuentro con Cristo: mística que cambia al hombre y le hace resistir las seducciones humanas. En el trabajo, en la conciencia y en la acción política, encuentra en Cristo la piedra angular para amar y servir a los demás. En el mundo hay que cuidar esta casa común, superar el pecado y tener presente en todo el conocimiento de salvación como oferta del amor y convertir la creencia y religiosidad ejercitando las virtudes teologales: la fe como verdad, la esperanza como bien futuro, y además la caridad, plenitud del amor de Dios. El cristianismo tiene que reconocerse heroico, testimonial y coherente frente al laicismo y al fundamentalismo actual y ante la hostilidad, como hace ochenta años.