La soledad acompañada de Jesús

Domingo, 4 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016 22:21 |

Hay testimonios y verdades inolvidables en los creyentes para mantenernos en la fe, frente a las situaciones y urgencias que ofrece vida, banalizadas o haciéndolas trágicas y desesperantes. Es una ley de la historia, quienes más soledad soportan, más saben ser luz compañía han suscitado en otros. En la vida real y en el conocimiento de salvación, más que de la ley de la gravedad, todo depende de la persona movida por el dinamismo de la gracia. La soledad de Cristo es habitada por Dios y desde ella se da más a los hombres más resucitando. El cristianismo es religión de mediación desde la encarnación, entre el Absoluto y el hombre; todo creyente tiene que convertirse y dejarse alumbrar por el Espíritu Santo, con ayudas y educación. Jesús en la vida terrena tuvo la compañía de María y José, mientras descubría la conciencia de su misión. Su respuesta perdido en el Templo:”¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” Compartió la vida con sus discípulos y tuvo con ellos una verdadera amistad, especialmente con Pedro, Santiago y Juan, estos dos parientes suyos. Luego será Pedro cabeza de la Iglesia, Santiago el primer apóstol mártir y Juan considerado el teólogo, que captó los sentimientos del corazón del amor de Cristo, que amó a los suyos hasta el extremo. Tuvo Jesús también familiaridad en Betania con Lázaro, Marta y María. Y con Simón el fariseo, con la mujer adultera, con ciegos curados y con Nicodemo. Los. curaba para significar la llegada del Reino, no para su gloria.



La compañía del Padre fue permanente.”Yo no estoy solo.” Se alejaba de la multitud después de sus enseñanzas y los milagros. Buscaba la soledad orante y cumplir la voluntad del Padre. En la muerte parece como si el Padre le hubiera dejado solo, en el trance de la cruz y entregado en manos de los pecadores; pasó por la experiencia de la muerte donde el Padre y el Hijo manifiestan el amor al hombre, su precio de redención y el valor del hombre, a pesar del pecado.”Yo no estoy solo, sino yo el Padre que me ha enviado.(Jn,8.16)“El que está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.(Jn.8,29) “Esta soledad es incomprensible, si no la entendemos, junto con la cercanía del Padre.”(R.Guardini) Esta cercanía es que ha dado valor a tantos millones de mártires.” Frente a este misterio, la Resurrección es el aconteciendo que manifiesta, cómo en los sucesos más duros de la historia personal y colectiva de la sociedad y de la Iglesia, hay un acompañamiento y una presencia como. Dios estaba con él (Hch, 10,38).”La existencia terrena y la glorificada de Jesús se relacionan” Hay correlación entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Así aparece el sentido del cristianismo a la luz de la figura de Cristo, clavado y agotado en el pasado, o vivo y activo en el presente. Entre estas referencias, verificadas en Jesús y en la comunidad iglesia, hay una inmensidad de testigos de la resurrección, unos que profesan la fe y otros organizan la Iglesia, para evangelizar y trasformar el mundo, impactando en las mentes y en las estructuras sociales, y respetando la autonomía del orden temporal, abierta a las propuestas de verdad y promesa de salvación.



La Resurrección consta en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, cumplimiento de las Escrituras, Estos afirman de si mismos: “Somos los que hemos conocido y creído en el amor de Dios.” “Os he trasmitido lo que he recibido, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó en S. Pablo.”( I Cor.15,1-5) “Si Cristo no ha resucitado, aún estamos en nuestros pecados, y los que hemos creído seriamos unos fracasados.”.Pero resulta que la resurrección es verdad y es acontecimiento que afecta a todos, por ella es posible una sociedad nueva .Cristo es nuestro acompañamiento frente a la experiencia de tanto mal. Dios no lo sería si no fuera capaz de sacar de los males bienes. Nuestros sufrimientos tienen sentido, desde la cruz y la resurrección de Cristo.