Cuidar de las familias heridas

Lunes, 5 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 27 agosto 2016 22:22 |

Es quehacer urgente de nuestro tiempo ante el drama de tantas familias rotas, con las consecuencias personales y sociales. No podemos pasar de largo, sino hacer como el buen samaritano al malherido herido por ladrones, y no mirar para otro lado alegando que no era cometido suyo por motivos religiosos y legales. Las familias maltratadas por la violencia, la pobreza, la división, el desamor, el abandono, la soledad y por tantas otras causas, no pueden encontrar ayuda en una doctrina rígida e inamovible que habla de seguridad o de posible culpabilidad. Lo correcto ante ellas es acercarse a ellas con entrañas de misericordia. No valen los lamentos, sino aplicar la pastoral concreta de los ministros y las comunidades ante la realidad. (Alegría del Amor. 30) La Iglesia Madre fértil y Maestra atenta no tiene miedo para derramar el óleo y el vino sobre las heridas de los hombres ( Lc,10,25-37) “La fuerza de la familia reside en su capacidad de amar de enseñar a amar. Por muy herida que peda estar, puede crecer gracias al amor”(AL, 53). “A la familia como sujeto privilegiado de evangelización,” hay que mirarla de forma nueva con más respeto y dulzura” En la preparación del Sínodo se dice.“Ante las historias de gran sufrimiento y testimonios de amor sincero, la urgencia pastoral, es permitir a estas personas que curen sus heridas, vuelvan a ser sanas y retornar al camino de la comunión eclesial”

El Sínodo ha recomendado tomar decisiones pastorales valientes, con fidelidad al Evangelio de la Familia, reconociendo que separación y divorcio producen profundas heridas en los cónyuges y en los hijos. Entre las decisiones nuevas y valientes, “hemos de escuchar a toda familia con respeto y amor, haciéndonos compañeros de viaje” La Iglesia tiene que iniciar a sacerdotes, religiosos laicos, en el arte del acompañamiento.” “¿Tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones de los que está a nuestro lado, o preferimos soluciones impersonales” (Diciembre del 2014). ¡Cuánta necesidad de cercanía de Dios, de ternura y paciencia tiene el mundo de hoy!.“Amoris laetitia” nos recuerda a la Iglesia semejante a un hospital de campaña. Prejuicios ideológicos impiden reconocer con claridad el aplicar con suavidad las leyes morales en situaciones irregulares. La Iglesia debe acompañar con delicadez a sus hijos más frágiles, heridos en el corazón y en el alma. La pastoral es principalmente, confianza y esperanza.



El procurar que nadie quede excluido de la misericordia de Dios, y el cómo poder la Iglesia cuidar a las familias heridas un poco más cada día, acompañando con respeto, dulzura y esperanza., encontrando formas de compañía para sostener estos hijos en un itinerario de reconciliación, puede ser 1) Con presencia para poder ver, con entrañas de misericordia, afecto y comprensión más pastoral que doctrinal para facilitar la experiencia de encuentro. 2) Con diálogo que entre humanos trasforma el mundo. El dialogo es horizontal, comparte, escucha y se abre a los puntos de vista del oro. Para el cristiano la plenitud está en la Palabra de Dios y en la Encarnación donde se nos revela Dios y nuestra vocación. 3) Ser conscientes de que Dios está habitando en cada familia y con sus circunstancias y las sostiene cada día, y además. 4) Dejarnos afectar, percibir interiormente y comprender las exigencias de comunión en profundidad hasta y simpatizar, superando heridas y miedos, para caminar juntos y descubrir la concordia y la Alegría del amor. Cuando las familias experimentan problemas en sus relaciones, la comunidad deberá procurar que se sientan integrados como miembros de la misma comunidad eclesial, que debe poder ayudar a perdonar y a perdonarse mutuamente. Todos somos responsables en ayudar a que los hijos de Dios recuperen la confianza, la felicidad y la esperanza. Su falta ocasiona tragedias. Vale el “Aprende a mirar a mira donde ya miraste, y trata de ver lo que aún no viste”