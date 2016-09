Saber dialogar es una virtud

Martes, 6 septiembre 2016

Dialogar viene diálogo que es comunicar a través de la palabra logos, opuesta a monólogo. En el Diccionario de Lengua Española “es plática entre persona, discusión o trato en busca de avenencia” No hay diálogo si no intervienen todos los participantes, y es tan importante el hablar como escuchar y llegar a un acuerdo, por ello es racional e intersubjetivo. Se ha usado como dialéctica, enseñanza y aprendizaje. Un buen dialogo sirve para esclarecer ideas y afectos, compartir la vida, reconocerse intelectualmente y buscar la verdad. En nuestro tiempo presupone recocer la dignidad de las personas y la aceptación de unos valores: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto, etc. El Otro que nos interpela y es una experiencia de encuentro con posibilidad de acogida y entrega de mi mismo como persona. Nuestra identidad se transforma a trasvés del diálogo y se aumenta la intersubjetividad y construye en la relación mutua. El diálogo como virtud personal, es ejercer de persona y por ello la educación para dialogar es realizarse de modo interpersonal, con escucha, respeto y habilidad social.



“Escuchar es la primera virtud del diálogo” y su mayor riesgo es fallar en ello.



Es deficiencia extendida mayor que el desacierto es el decir lo que pensamos. Hay que saber decir y aprender. Una buena escucha determinará el acierto de nuestras palabras. La escucha debe ser sincera, basada en el deseo de compromiso en el encuentro la vida mutua. No es solamente búsqueda la verdad. Es buscar el acuerdo desde la empatía, el punto de vista del otro, la situación, motivaciones y preocupación por el prójimo. Luego el respetar las opiniones y creencias; el otro puede tener razón y ha que tener en cuenta la dignidad del otro a pesar de la discrepancia. Se trata de un encuentro con la persona, acoger y donarse al mismo tiempo. En tercer lugar el diálogo exige Unas destrezas sociales: moderar la aversión, dominar la comunicación como saber comenzar y terminar. Se comunica también con los gestos, no solo de palabra, con aspectos y contexto adecuados. Con personas diferentes de naciones, religión y cultura. Las diferencias dan miedo, se pide manejar las comunicaciones de un modo abierto, integrador, sin discursos manipuladores.

El diálogo no es solamente interpersonal, sino colectivo frente al debate en la esfera pública., correspondiente a las dimensiones sociales y políticas de las naciones y de las sociedades democráticas a la hora de construirse. Hay una democracia deliberativa, dando relevancia al razonamiento libre y público entre iguales, y también democracia representativa que es participación de los ciudadanos, limitada al ejercicio periódico del derecho al voto. Pero la calidad de una democracia no se mide por el número votos de la mayoría, sino por el proceso de deliberación correcta. Eso pide una información, la existencia de una cultura y unas virtudes cívicas para que el éxito del poder materialice las iniciativas que respondan a las demandas. En las sociedades la ética y la política del diálogo han de ir unidas a una ética y política de la memoria. Si debatir busaca confrontar diferencias, dialogar busca entendimiento, paz y la concordia.



Ejerzamos la virtud del diálogo. La socialización de valores no se consigue argumentando racionalmente. Los valores se interiorizan a lo largo de la vida; es en las primeras etapas donde recibimos esos valores que terminamos asumiendo libremente como formas valiosas de vivir. Por eso hay que testimoniar privada y públicamente la posibilidad de un diálogo, que atienda a los problemas reales y globales de la sociedad. La estridencia, la descalificación y la manipulación no lo posibilitan. Priman las relaciones de poder en el trabajo, la escuela y la familia. El diálogo posible es el mejor camino para encauzarnos hacia el bien común, y para nosotros mismos como ciudadanos.