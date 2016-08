José Bono: El socialista ilustrado

Domingo, 28 agosto 2016

Llevo siguiendo la carrera política de José Bono Martínez desde que tengo uso de razón –que todavía no sé si la tengo, pues la razón ya sólo es el título de un periódico-, y siempre he visto en él a un hombre socialista y católico –cumplió a raja tabla la ley del aborto promulgada por el PSOE, aun no siendo de su buen parecer-, gran dialéctico y últimamente escritor de sus memorias. Debo reconocer que el memorialismo de Bono no me lo he leído, pero creo que caerá este invierno, pues que es un personaje que me interesa, dadas su convicción, su anuencia, su lealtad al PSOE y su cinematografía de buen castellano-manchego. Bono es el manchego que lo ha tenido todo, desde su abogacía estudiada en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, dependiente de la de Deusto, su, como digo, fidelidad al partido inaugurado por aquel Pablo Iglesias de finales del XIX, su seriedad a la hora de ocupar la cartera de ministro con Zapatero, sus mayorías absolutas como presidente de Castilla-La Mancha en seis legislaturas, desde donde sacó a los castellano-manchegos del ostracismo y de la pena negra incoada por el transcurrir de unos tiempos que todavía no eran modernos hasta la llegada de José Bono, su presidencia del Congreso, en la que su voz como de barítono de “La Bohême” mantuvo el orden de esos escolares peripatéticos que son los diputadillos y las diputadillas, que siempre están en la gresca de la mañana y en el golferío de la tarde, en definitiva, de toda su carrera como político honesto, cordial y siempre muy personal y sui generis.

Bono tiene la cabeza siempre encima de los hombros, y, a pesar que el Partido Popular siempre ha pedido esa cabeza –en enero de 2005 la Asociación Víctimas del Terrorismo, hijastra decente de la derechona, se manifestó contra él, sufriendo una agresión personal presuntamente por dos miembros del PP que fueron detenidos, si bien al final la causa la cerró el Tribunal Supremo ya en 2007-, este socialista del Salobre tuvo los timbales bien puestos a la hora de, tras mandato de Zapatero, o seguramente ingeniado por Bono, retirar las tropas españolas de Irak, donde Pepe María Aznar nos había metido acogiéndose al oprobio y a la mentira, a la caza esclerótica y a la foto de las Azores. Bono es como el pan integral, que adelgaza la inmensidad del jaleo que debuta cada atardecer en las Cortes, y es fiel a sus convicciones que le conducen a ser, junto a Ibarra y Chávez, uno de los barones más escuchados dentro del socialismo español, aunque en estos momentos la juventud de Pedro Sánchez se haya desvinculado de un pasado que –no lo olvidemos- tuvo sus momentos de esplendor. Esos momentos los utilizó José Bono para darle ilustración y cristianismo a un socialismo que en la última etapa de González tuvo al doberman albino de Pepe María Aznar al acecho y dando mordiscos de langosta neoconservadora en su peor pesadilla. El Partido Popular siempre ha intentado incriminar a Bono en esas luchas titánicas y como de dibujos de los Simson que es la política española.

Ya retirado de la politología, pero con opinión y escribiendo libros, en estos momentos Bono es recordado por su consumación de los hechos bien autografiados y dando a Celtiberia aquella frase de Valle-Inclán, donde el marqués de Bradomín es feo, católico y sentimental. El socialismo de Pepe Bono es europeísta, zumo de naranja y pétalos de rosa, y muy personal, dado que su ideografía siempre dicta sus propias soluciones y su caracterología de la propia opinión siempre intentando unir más que separar. De las batallas internas del partido -que haberlas haylas- sale Bono con esa testa como la del Papa Juan XXIII siempre ocasionando sus personales gestas que luego mecanografía en sus libros. Hoy ya Pepe Bono es un socialista no retirado, que aún sigue en el bollo del meollo del cogollo de la cotorra, y su voz es escuchada incluso más que la de Felipe González. Ya digo, modernizó Castilla-La Mancha incluso en las ediciones continuadas del Quijote, que ayer yo estuve aquí en Requena viendo una exposición sobre libros antiguos e impresos en siglos berroqueños de Cervantes. Bono es un cervantista que estuvo por nueve votos a punto de arrebatarle la secretaría general del PSOE a Zapatero. Bono tiene buen hablar y clarito y no se verá en él mucho paradojismo o contradicción entre lo que piensa y lo que dice. Gustave Le Bon dijo que el verdadero progreso democrático no consiste en rebajar la élite al nivel de la plebe, sino en elevar la plebe a la élite. Esto es precisamente lo que hizo Bono cuando fue presidente de CLM, aparte de su socialismo coherente, universal, militar y de abogacía de Atocha.