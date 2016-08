CCOO pide a Defensa una solución urgente para evitar el despido de 39 trabajadores del Museo del Ejército

Lunes, 29 agosto 2016

Toledo

Toledo | El Día

En rueda de prensa, el secretario regional de este sindicato, José Luis Gil, acompañado por el responsable de Negociación Colectiva de CCOO Construcción y Servicios CLM, Juan Carlos García, ha explicado que han enviado al delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, una carta para que medie en este conflicto ante el Ministerio, al tiempo que ha lamentado las "golferías" que ha acometido Proman desde que empezó a hacerse cargo de este museo estatal.

"En Proman son unos golfos, pero el Ministerio de Defensa no lo es, no puede serlo y tiene que evitar que se hagan golferías y la gente se vaya a la calle", ha pedido Gil, que ha precisado que éste es uno de los conflictos laborales "más duros, injustos e incomprensibles" de los que se han dado en la región.

Es por ello, que desde este sindicato han reclamado al Ministerio de Defensa que realice un contrato provisional con alguna empresa que se haga cargo de estos servicios o un contrato menor sólo en este centro de trabajo desligándolo del resto de centros de Defensa, a fin de garantizar la continuidad y el empleo de estas personas y la prestación de este servicio.

"Hay que conseguir acabar con las injusticias que han sufrido estos trabajadores el 1 de septiembre y eso significa que tengan garantizado el puesto de trabajo, cosa que a día de hoy aún no está clara. Esperamos que Defensa, que tiene sentido de justicia, evite que los 39 conserjes se vayan a calle, porque después de un año de calvario no se puede cerrar esta página con el despido de la gente", ha manifestado.

Dicho esto, el líder regional de CCOO se ha mostrado confiado en que los contactos que van a mantener con los gerentes del Museo del Ejército sirvan para garantizar que el día 1, sea cuál sea la fórmula que se use, la gente siga trabajando, pues a su entender, es obligación del Ministerio, "después del calvario que han vivido con Proman, que estos trabajadores "vean la luz y tengan empleo estable".

De su lado, el responsable de Negociación Colectiva de CCOO Construcción y Servicios CLM, Carlos García Montoya ha alertado de que si ninguna empresa se hace cargo de este servicio, Proman va a meter a estos trabajadores en un ERE extintivo a estos trabajadores.

Tras precisar que en toda la región hay otras 50 personas que pertenecen a esta empresa, adjudicataria de Defensa, se ha mostrado confiado en que el Ministerio demuestre "voluntad política" y vele por estos puestos de trabajo y estas familias que llevan dos años de "calvario" y que merecen mantener su empleo, pero con mejores condiciones y estabilidad.

No obstante, y tras alertar de que a tan sólo dos días de que finalice el contrato de Proman aún no hay alternativa alguna para estos trabajadores, ha denunciado que la huelga que durante este mes de agosto están llevando a cabo los conserjes de este museo estatal para reclamar el pago de sus salarios ha provocado que la visita sea gratuita porque no hay conserjes. Esto, ha explicado, está provocando que el Ministerio pierde entre 8.000 y 10.000 euros de taquilla al día.

García ha terminado aseverando que desde la gerencia de Proman sólo alegan tener problemas de tesorería desde el mes de marzo, lamentando que la empresa si tenga dinero para indemnizar a estos trabajadores pero no para pagar sus salarios.