Beyoncé acapara los premios de los MTV Music Awards

Lunes, 29 agosto 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Además, el premio al Mejor Vídeo Masculino ha sido para Calvin Harris, junto con Rihanna, por 'This is What You Came For"; el de Mejor colaboración, para Fifth Harmony junto con Ty Dolla $ign por 'Work From Home'; el de Mejor Vídeo de Hip Hop, para Drake por 'Hotline Bling'.

Igualmente, el Mejor Vídeo de Rock ha recaído en Twenty One Pilots, por 'Heathens'; el Mejor Vídeo Electrónico, de nuevo para Calvin Harris junto con Disciples, por 'How Deep Is Your Love'.

El galardón al Mejor Artista Nuevo, ha sido para DNCE; la Canción del Verano, para Fifth Harmony, por 'All In My Head'. Finalmente, el Michael Jackson Video Vanguard Award, ha recaído en Rihanna.

No sólo en los premios, Beyoncé dominó la ceremonia de entrega con su representación de 15 minutos de su disco 'Limonade'. La cantante llegó a la alfombra roja acompañada por las madres de tres afroamericanos que han muerto a manos de la policía en los últimos dos años.

Además, la gala contó con una Britney Spears, que regresaba después de diez años. Rihanna, por su parte, cantó trece de sus más afamados temas en sus trece años de carrera musical y el rapero Kanye West presentó el nuevo video de su single 'Fade. Entre los ausentes de la ceremonia, se encontraron Justin Bieber, Adele o Taylor Swift.