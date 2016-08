El PSOE habla de "la moneda de cambio de Ciudadanos a la investidura de Ramos"

Lunes, 29 agosto 2016

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

En dicha moción, el Ayuntamiento tiene que crear un puesto de trabajo antes de que finalice el año 2016 para la “oficina de captación de empresas” de Ciudadanos y pagar 700.000€ a IPETA para crear dicha oficina. Sin embargo, no han aclarado nada acerca de la oficina o sobre las funciones que llevará a cabo la persona que ocupe ese puesto de trabajo. Todo lo que Ciudadanos dice es que “es bueno para Talavera”, como si crear un empleo en una oficina dentro de una oficina dentro de IPETA fuese a solucionar todos los problemas de la ciudad.



Junto a esta moción, en el Pleno aparece una modificación presupuestaria por la que el Ayuntamiento da esos 700.000€ a IPETA ocho meses después de que Ciudadanos hiciese esta “petición”, sirviendo así como “moneda de cambio” o “cambalache” entre el Partido Popular y Ciudadanos. En este sentido, Bellón afirma que el Partido Socialista va a estar “día a día y minuto a minuto” sobre esta moción y sobre la modificación presupuestaria si llegan a ser aprobados el próximo jueves”.



No hace mucho, el primer edil aseguraba que no iba a dar tiempo a crear esta oficina ni el puesto de trabajo “de forma legal”. El Grupo Municipal Socialista pregunta por qué si antes no daba tiempo, ahora sí lo da. A su vez, pregunta por qué se presupuestan 700.000€ que iban destinados a todo el año en cuatro meses en lugar de la parte proporcional, 250.000€.



La viceportavoz socialista pregunta si no hay técnicos en el Ayuntamiento preparados para captar subvenciones, ya que el portavoz de Ciudadanos asegura que “Talavera está perdiendo subvenciones” pero no dice ni cuáles ni cuánto. “¿Y el Urban o el Edusi?” pregunta Bellón, asegurando que es una “vergüenza” lo que Ciudadanos plantea para este Pleno.



Dicho puesto, comenta, no puede ser un funcionario, “¿quieren un puesto de libre designación o van a sacar a concurso esta plaza? Porque legalmente no les da tiempo”, asegura, “y enchufismos, colocar a dedo a alguien o saltarse la legalidad es algo que no vamos a consentir”.



Bellón recalca la “falta de seriedad y rigor” de Ciudadanos, quienes hace un par de semanas hablaban de moción de censura porque Talavera estaba en una situación crítica, pero hoy apuntalan al PP, quien “ha metido a Talavera donde está”.