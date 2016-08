TIENE CAJONES LA COSA (C's Puertollano)

Lunes, 29 agosto 2016

OPINIÓN | C'S Puertollano

Como si de la reacción de un vástago mal criado por un padre irresponsable se tratase, asistimos a la rabieta de la Concejal de Hacienda a la hora de hablar de los pagos pendientes del Ayuntamiento de Puertollano, tras haber sido las propuestas presentadas por equipo denegadas por dos veces por la mayoría que conforma la oposición del Ayuntamiento de Puertollano. Es evidente que este gobierno local aún no ha asumido la posición que le han dado las urnas y sigue pretendiendo hacer que la oposición comulgue con ruedas de molinos, asumiendo los errores de gestión y las irregularidades del pasado. Al igual que su líder nacional se escuda en el “No porque no”, a nivel local nos exigen que se aprueben unos pagos sobre los que existen dudas más que fundadas con el único argumento del “Si porque si”.



Dice la señora Molina Guerra, al hilo de las “facturas en el cajón” que está ahí por culpa de los grupos políticos de la oposición, hecho difícilmente comprensible cuando provienen de trabajos realizados desde el año 2007. Tampoco explica Doña Lidia que parte de culpa tenemos la oposición de que entre la primera propuesta de modificación de crédito (marzo de 2015) y la segunda (julio de 2105) aparecieran un total de 366.191,98 euros en más de 40 facturas… ¿Nos puede decir usted en qué cajón estaban?... Porque en el nuestro, le aseguramos que no.



Tampoco nos ubicamos en la parte de culpa que nos corresponde de las decisiones que han dado lugar a actuaciones manifiestamente irregulares el desarrollo de este contrato, puesto que estas decisiones se toman a puerta cerrada y con total hermetismo por parte de la Junta de Gobierno Local.



Por último, ya que nos acusa a la Concejal de Hacienda de ser nosotros los que guardamos las facturas en el cajón, le lanzamos públicamente la misma pregunta que no ha tenido a bien contestarnos en comisiones informativas ni en pleno. ¿Nos puede asegurar que no quedan facturas o trabajos por facturar correspondientes a trabajos realizados por Grupo Sur asociados a este contrato que aún no conozcamos?



Por darle una pista para que sepa usted por qué cajón empezar a mirar, debemos recordarle que la última factura que nos han proporcionado corresponde a trabajos realizados en diciembre de 2011, mientras que ese mismo mes se aprobó por la Junta de Gobierno Local una prórroga del contrato que, si llegó a ejecutarse, habrá supuesto nuevos cargos para el Ayuntamiento, desconocidos por la oposición hasta ahora.



Si así fuera y, tras estas declaraciones en la que nos culpa a usted de ser nosotros los que guardamos cosas en el cajón, aparecieran estas nuevas facturas y trabajos sobre los que le preguntamos, señora Molina tal vez el siguiente cajón que debería usted buscar es uno en el que poder meter todas sus cosas y dejar la mesa libre para alguien que lo haga mejor que usted.



Por parte de Ciudadanos queremos dejar manifiesto que comprendemos la situación de la empresa y la preocupación de sus trabajadores y somos los primeros en afirmar que el ayuntamiento debe pagar los trabajos que no tenemos duda que se realizaron. No somos responsables de la situación económica del Ayuntamiento, porque no estuvimos ni estamos en el Equipo de Gobierno, pero si somos los garantesde que todos los pagos que se adeudan se realicen con fundamento, conforme a derecho y con transparencia y depuración de responsabilidades con respecto a aquello que se hizo mal.



Sobre los motivos que nos hicieron votar negativamente a este expediente de modificación de créditos, aunque en el pleno expusimos sobradas cuestiones que Lidia Molina no contestó ni en el momento ni en sus recientes declaraciones a la prensa, vamos a dar como muestra un botón, de los muchos que nos encontramos en el “cajón de sastre” que supone este expediente: No estamos dispuestos a autorizar el pago de facturas que se han incluido en la modificación de crédito y que no han recibido el visto bueno de ningún responsable municipal.

¿Quizás, tras las últimas actuaciones judiciales, nadie está dispuesto a conformar facturas de hace 5 años, a pesar de la prisa que parece tener el Equipo de Gobierno? Pero no solo es eso, podríamos seguir enumerando causas más allá de lo que puede contener esta nota de prensa y estamos abiertos a dar explicaciones a cualquiera que las quiera conocer.



Nuestra posición en este asunto, tan incomprensible para la Concejal Delegada de Hacienda, no es más que una suma de responsabilidad, cumplimiento estricto de la legalidad, defensa por igual de los derechos de la administración y del administrado, transparencia y rigor a la hora de ejecutar los procedimientos administrativos. Esperamos que lo entienda, señora Molina Guerra, porque… es de cajón.