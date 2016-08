Nieva pide al PP que "deje la hipocresía de ponerse del lado de los afectados"

Lunes, 29 agosto 2016

Nieva ha pedido a los miembros del PP que dejen de realizar su "ejercicio de hipocresía política", porque como les ha recordado, esta oferta de empleo público "fue aprobada con sus votos y con un informe del anterior gerente, y es una irresponsabilidad que ahora quieran ponerse del lado de los afectados".

De ahí, que el socialista les haga un "llamamiento a la responsabilidad y a que no confundan a los ciudadanos", porque como ha insistido se debe cumplir con la sentencia y de hecho ha sido el Juez del Contencioso Número 1 de Ciudad Real el que ha solicitado que se ejecute la publicación de la misma antes del día 15 de junio y se inicie el proyecto antes del día 30 del mismo mes.

Julián Nieva, ha recordado que todo comenzó siendo un conflicto sindical, que deriva de hace décadas, y con un proceso que viene del año 2008. Además ha dicho no entender que "representantes políticos de pueblos gobernados por el PP, abandonaran la asamblea que se celebró en julio". O que, en la primera de las asambleas de agosto, algunos de ellos decidieran no votar a favor, ni en contra, ni abstenerse, lo cual ha calificado de "original, tratándose de alcaldes y concejales de pueblos, que saben que eso no viene contemplado en la Ley".

Por lo tanto, concluye Nieva, "cuando pretendan dar lecciones que revisen el comportamiento que se está dando, quitándose del medio con un ejercicio de malabarismo político y tratando de dar a entender que ellos no tienen nada que ver".