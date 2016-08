Barreda avisa de que la "cerrazón" del PSOE ante la investidura de Rajoy no puede ser para siempre

Lunes, 29 agosto 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

El diputado del PSOE y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha asegurado que la "cerrazón" del PSOE a un gobierno del PP "no puede ser para siempre" y que tras el rechazo de los socialistas al intento de investidura esta semana de Mariano Rajoy, la postura de su partido tiene que depender de "la coyuntura que se abra".

En declaraciones en el Congreso, Barreda ha explicado que nadie votó al PSOE para que facilitara la elección de Rajoy, pero que una vez que éste fracase el próximo viernes, comienzan dos meses en los que, a su juicio, van a pasar muchas cosas, como las elecciones vascas y gallegas.

"De la misma manera que ahora tenemos claro que hay que decir que no, después dependerá de la coyuntura que se abra, no podemos estar en una cerrazón del no para siempre, ocurra lo que ocurra", ha dicho.

El dirigente socialista ha defendido que su partido vote por dos veces en contra de Rajoy, este miércoles y el viernes, en la sesión de investidura en el Congreso, pero ha pedido esperar acontecimientos a partir de ese día 2 de septiembre. Preguntado si esa novedad futura puede ser que Pedro Sánchez intente un gobierno alternativo, no ha respondido y ha remitido la pregunta al propio Sánchez.

Un cambio de criterio en el voto del PSOE, ha continuado, no dependerá de si Rajoy se acerca más o menos a la mayoría absoluta, si consigue por ejemplo sumar 175 escaños y se queda a falta sólo de un voto.

"Es una cuestión cualitativa, de para qué sea el Gobierno, quién lo preside, qué programa propone, qué concesiones hace. Lo lógico es que ahora digamos no", ha dicho, para insistir que en los dos meses que se abren el viernes, "pueden cambiar las cosas".