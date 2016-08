Septiembre traerá la que puede ser la última Selectividad

Lunes, 29 agosto 2016

El mes de septiembre traerá las convocatoria extraordinaria en once comunidades autónomas de la que puede ser la última Selectividad en para los alumnos que suspendieron la de junio o no pudieron presentarse a la misma por no tener 2º de Bachillerato aprobado en junio. El resto de autonomías celebró la segunda vuelta en julio.