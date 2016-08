El PSOE pide explicaciones a un edil de PP denunciado por agresión y éste sostiene que la denuncia es "falsa"

Lunes, 29 agosto 2016

Hormigos

Toledo | El Día

El PSOE de Hormigos (Toledo) ha exigido explicaciones al teniente de alcalde, el 'popular' Pablo Rioja Lobato, después de que, según los socialistas, "haya sido denunciado por agresión por una vecina de la localidad, hechos que se produjeron durante las recientes Fiestas Patronales del municipio". No obstante, fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el teniente de alcalde desmiente las acusaciones vertidas por los socialistas.

En nota de prensa, el Grupo Municipal Socialista explica que "ha tenido conocimiento de la interposición de esta denuncia por parte de dicha vecina quien, según consta y recoge su denuncia tramitada ante el puesto de la Guardia Civil de Torrijos, fue zarandeada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Hormigos el pasado 21 de agosto en la terraza de un bar de la localidad sobre las 17.30 horas".

En la denuncia presentada el mismo día 21, según el PSOE, "consta que Pablo Rioja se acercó a la denunciante cuando estaba con una amiga en dicho bar y la agarró por el brazo derecho y la ha zarandeado apretándola del brazo muy fuerte, acción que la provocó un hematoma en el antebrazo derecho, lesión por agresión que consta en el parte de lesiones que aportó la vecina al presentar la denuncia y que le fue expedido el mismo día 21 tras ser atendida en el Centro de Salud de Torrijos".

Para el portavoz el PSOE de Hormigos, Damián Solorzano, los hechos denunciados por esta vecina de la localidad son "muy graves" y tanto él como el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento rechazan "con rotundidad" la acción del teniente de alcalde, así como muestran su apoyo a la mujer que sufrió "este intolerable embate".

Damián Solorzano considera "vergonzoso" que "un representante del Gobierno municipal se dirija con estas formas hacia una vecina de la localidad, tal y como consta en la denuncia que la misma ha interpuesto, y aún más reprochable es que lo haya hecho durante la celebración de las fiestas de la localidad en las que los responsables municipales deben velar por el transcurrir tranquilo de los festejos y, de ninguna de las maneras, ser causante de un altercado como el que protagonizó el día 21 de agosto Pablo Rioja".

"El Teniente de Alcalde --ha exigido Solorzano-- tiene muchas explicaciones que dar sobre estos hechos, así como el alcalde de la localidad, José Emilio Pérez, como jefe del Equipo del Gobierno del PP del que forma parte el Teniente de Alcalde denunciado ante la Guardia Civil".

A la espera y en respeto al desarrollo del procedimiento que se ha puesto en marcha tras la denuncia de la vecina de Hormigos, el PSOE de la localidad, además de la petición inmediata de explicaciones a los representantes del Partido Popular, estudia las acciones que al respecto llevará a cabo en el próximo pleno municipal que se celebre.



RESPUESTA DEL CONCEJAL DEL PP

Por su parte, el edil denunciado ha explicado a Europa Press que "en ningún momento" se acercó a la persona que interpuso la denuncia. Así, detalla que los hechos se produjeron cuando él estaba hablando con un vecino de una actividad de las fiestas patronales que estaba teniendo "mucho éxito", momento en el que la denunciante empezó a discutir con otras personas.

En ese momento, y dirigiéndose a ella, le dijo: "¿Otra vez la tienes que montar, como todos los años, cuando la gente viene a divertirse", tras lo que, según su testimonio, se dio la vuelta y continuó la conversación con su interlocutor.

Justo después, tal y como explica Rioja, la denunciante empezó a gritarle insultos como "ladrón" y "cabrón" en varias ocasiones, pese a lo que el concejal no volvió a intervenir.

"Cuál es mi sorpresa cuando me llama la Guardia Civil y me dice que me ha denunciado por haberle zarandeado. Pero para nada", asegura.

Rioja añade que el año pasado "ya sucedió una cosa parecida" con esta persona, que también se dirigió al alcalde en las fiestas patronales, increpándole. "Dice que le tenemos manía. Hay gente que no puede aguantar que en las fiestas la gente participe de una forma tan espectacular", lamenta.

Tras estos hechos, Rioja ha avanzado que tomará "medidas" contra la mujer, y podrá su correspondiente denuncia por "denuncia falsa", así como por los insultos recibidos por esta vecina.

Por último, ha lamentado que desde el PSOE de la localidad se esté buscando "rédito político" de un hecho que es "falso", incluso añade que otro concejal socialista fue testigo de lo que pasó, ya que se encontraba tocando en la charanga en un lugar próximo a donde sucedieron los hechos. "¿Quién mejor que él para dar testimonio de esto?", finaliza