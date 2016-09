El yebero David Ruiz, campeón de Castilla-La Mancha de fútbol-chapas en La Solana

Jueves, 1 septiembre 2016

Polideportivo

DEPORTES | El Día 17:05 |

Con una contundente victoria sin paliativos por 10-3, David Ruiz Remón se proclamaba campeón de Castilla-La Mancha de fútbol-chapas al imponerse en la final al solanero Santi Ortiz, que en 2008 se hizo con el subcampeonato de España y que ha sido dos veces campeón regional. De esta forma, el jugador de Yebes revalidaba el título que ya cosechó en 2014 y que el pasado año le arrebató el marchamalero Nino Sánchez en la final del torneo que se disputó en el Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’.

El polideportivo ‘La Moheda’ de La Solana (Ciudad Real) acogía esta undécima edición, en la que se dieron cita 20 jugadores de toda la región, entre los que no estaba el vigente campeón. Tras un campeonato efectivo y sin buenas sensaciones, David Ruiz se plantaba en la final con las posibilidades intactas y el ánimo por las nubes para afrontar el que a la postre sería el mejor partido de la serie.

A las 15 horas se daba inicio a la competición con la apertura de puertas y el sorteo correspondiente a la competición individual. Media hora después arrancaría el torneo por equipos y a renglón seguido los partidos uno contra uno en cada grupo. Junto con los jugadores locales Santi Ortiz y Paco Sánchez, que fue campeón de España en 2011, David Ruiz estaba en la terna de favoritos. Pese a que imponerse con solvencia en los tres encuentros de la fase de grupos por 3-0, 2-0 y 5-2, el jugador de Yebes no tuvo en ningún momento buenas sensaciones. Cierto es que partía como cabeza de serie y los rivales eran asequibles, pero los marcadores no reflejan la dureza y tensión de los choques. “El calor en la pista era sofocante y no me encontré cómodo en ningún momento, por lo que tuve que apelar a la experiencia para sacar adelante los encuentros”, explica el campeón David Ruiz.

Al no disputar la fase previa, el jugador de Yebes que milita en el equipo LFC Alcalá se plantaría de forma directa en los cuartos de final. Enfrente tendría a uno de los peores rivales que le podía tocar en suertes como era el solanero Paco Sánchez. Pero David Ruiz iba de menos a más y en este encuentro decisivo para optar a los primeros puestos sacaría lo mejor de sí mismo para derrotar a su rival por un inapelable 6-2 en un extraordinario partido. Ya en semifinales le esperaba Joseán León, otro jugador local que juega en el LFC Móstoles. Fue un partido de poder a poder que se pudo decantar de uno u otro lado, pero al final el yebero sería el que se llevase el gato al agua al imponerse en la prórroga por 5-3 tras concluir el tiempo reglamentario con empate a tres. “En teoría era un oponente accesible, pero terminé pagando el exceso de confianza”, reconoce el jugador de Yebes.

Todo estaba listo para la final, que enfrentaría a David Ruiz Remón ante el solanero Santi Ortiz, que se había impuesto en semifinales a Ismael Pardo, de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) por un apretado 3-2. Sabedor de que había ido de menos a más y una vez recuperadas las sensaciones, el yebero no quiso especular con la estrategia y mostró a las primeras de cambio que iba a por el campeonato. “Nada más decretarse el saque inicial de centro, puse tierra de por medio en la primera jugada del partido; a la siguiente anoté el 2-0 y ya todo vino de cara”, rememora el ganador de este undécimo Campeonato de Castilla-La Mancha de fútbol-chapas. Al descanso se llegaría con un contundente 5-1 a favor del representante de la provincia de Guadalajara, que en la segunda mitad se dedicó a gestionar e incrementar la diferencia hasta el 10-3 que señalaría el marcador final. David Ruiz se define a sí mismo como “un jugador de ataque, resolutivo y con facilidad para definir”, de ahí que su principal debilidad sea la defensa. “A lo hora de replegarme, no lo hago todo lo bien que debiera”, admite.

Tras recuperar el cetro del fútbol-chapas regional en el torneo de La Solana, el Ayuntamiento de Yebes ha querido felicitar al campeón. “Es un orgullo y un honor contar con uno de los mejores jugadores del panorama nacional de esta espectacular disciplina, que pasea el nombre de Yebes por los torneos y campeonatos que disputa por toda la geografía española”, apunta José Villarino, concejal de Deportes. David Ruiz Remón se inició en junio de 2011 en el fútbol-chapas con motivo de un torneo que se disputó en el barrio madrileño de Moratalaz y desde entonces ha ido ascendiendo en el escalafón. Hoy por hoy, lidera el ranking nacional de la Liga FC Tour con sus victorias en los Open de Zaragoza, Madrid y Cáceres, el campeonato obtenido en la Copa de la Comunidad de Madrid y las semifinales que alcanzó en los Open de La Solana, Fuenlabrada y Alcalá de Henares, además del subcampeonato de la Copa de Alcalá. Con este palmarés, el jugador de Yebes aspira a conseguir la ‘Chapa de Oro’ en esta temporada 2015-2016, que se dilucidará al término del Campeonato de España, que se disputará los días 20 y 21 de noviembre en Cáceres.

En cuanto a la modalidad por equipos, el Fútbol Chapas La Solana sería profeta en su tierra al hacerse con el título de campeón de Castilla-La Mancha tras superar en la final al Club Fútbol Chapas Azuqueca por un claro 9-3. Precisamente, en la localidad ciudadrealeña se confirmó que Azuqueca de Henares albergará la edición de 2017 del campeonato regional, que será la duodécima y que con toda probabilidad se disputará en octubre, ya que un mes antes el club azudense tendrá que organizar uno de los Open de la Liga de Fútbol-Chapas.