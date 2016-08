Brothers in Band recorrerán España rindiendo tributo a Dire Straits

Martes, 30 agosto 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Brothers in Band es algo más que una banda tributo, es el mayor homenaje a Dire Straits, un espectáculo soberbio y brillante que hasta el propio Guy Fletcher, teclista de la legendaria banda, confundió con los originales", resalta un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Los conciertos serán como una máquina del tiempo a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, con temas como Down to the Waterline, Money For Nothing, Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love, Industrial Disease, So Far Away, Single Handed Sailor o Lady Writer.

La gira empezará en Estepona (30 de septiembre, Auditorio Felipe VI) y visitará después Sevilla (1 de octubre, Auditorio Riberas del Guadaíra), Málaga (2 de octubre, Mac Palacio de Ferias y Congresos), Lleida (7 de octubre, Teatre de La Llotja), Salamanca (8 de octubre, Palacio de Congresos) y Valencia (14 de octubre en Palau de Les Arts Reina Sofía).

Después, Viladecans (15 de octubre en Teatre Auditori Atrium), Ávila (5 de noviembre, Palacio de Congresos Lienzo Norte), El Ejijo (19 de noviembre, Auditorio), Tarragona (1 de diciembre, Palau de Congresos), Castellón (2 de diciembre, Auditori) y Cartagena (3 de diciembre, Nuevo Teatro Circo).

Esta extensa gira visitará también León (22 de diciembre en el Auditorio), Valladolid (28 de diciembre, Auditorio Miguel Delibes), Granada (13 de enero de 2017 en Palacio de Congresos), Mérida (14 de enero, Palacio de Congresos), Priego de Córdoba (15 de enero, Teatro Vitoria), Barcelona (17 de marzo, Barts) y Madrid (18 de marzo, Teatro Circo Price).