Bomberos e IU se reúnen para analizar la actual situación

Martes, 30 agosto 2016

Servicio de extinción de incendios

Cuenca | ELDIAdigital.es

El lunes Izquierda Unida tuvo un encuentro con representantes sindicales de los trabajadores del servicio municipal de bomberos. Las y los concejales de IU pudieron escuchar y compartir las justas reivindicaciones que este colectivo exige por necesidad del servicio.

A lo largo de la reunión se presentó la situación actual del servicio y las carencias que tiene, cómo mejorarlo y con qué recursos.

Partiendo del conocimiento exhaustivo de la situación, conscientes de la gravísima situación de endeudamiento económico del Ayuntamiento, el colectivo de trabajadores y trabajadoras del servicio de bomberos de Cuenca plantea dos bloques de medidas que mejorarían la precaria situación actual, uno de ellos sin coste económico.

Izquierda Unida comparte el diagnóstico presentado y apoya las medidas propuestas por ser realistas y porque se pueden realizar ya que, una vez más, es cuestión de voluntad política del equipo de gobierno y sus socios el llevarlas a cabo o el culpar a los bomberos para no asumir responsabilidades como suele hacer el PP desde el comienzo de la legislatura.

Corresponde a la gestión municipal elaborar un Reglamento de Régimen Interior en el que se expliciten jurídicamente derechos y deberes, requisitos de acceso y consecución, formación inicial y continua, categorías profesionales actualizadas acordes con las actividades realizadas, elaboración de nóminas y órdenes de trabajo, entre otros asuntos. Y un protocolo de actuación para casos fuera del casco urbano, dado que la falta de efectivos en ocasiones deja este sin dotación.

En el próximo pleno ordinario, el 7 de septiembre, Izquierda Unida realizará un ruego para que se empiece a estudiar la creación del mencionado reglamento y se cuente para ello con la oposición, técnicos municipales y la representación de los trabajadores y trabajadoras del servicio municipal de bomberos.

Otra actitud es necesaria en el alcalde de Cuenca ante este servicio que salva vidas, algo con lo que no se puede jugar. No puede hacerse la víctima y culpabilizar de la situación de los bomberos a los demás o acusarles de pretender réditos políticos. Muchas ciudades españolas ya cuentan con un servicio de bomberos como el que plantean los trabajadores en Cuenca. Es posible en otras ciudades ¿por qué no aquí?