Barreda se reafirma en que el 'no' de su partido "no tiene porqué ser eterno" pero tampoco apoya a Rajoy

El diputado del PSOE y expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha insistido este martes en que el 'no' del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy "no tiene porqué ser eterno", aunque ha dejado claro que no quiere apoyar al 'popular': "Si no se lo merece, conviene no apoyarle", ha apostillado.