El Toledo espera confirmar un fichaje de campanillas antes de medirse al Conquense

Miércoles, 31 agosto 2016

Fútbol: Copa del Rey

DEPORTES | El Día 09:00 |

El C.D. Toledo recibe este miércoles, desde las 21.30 horas, en el Salto del Caballo a la U.B. Conquense en partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Onésimo Sánchez lo hacen como favoritos y a la espera de poder presentar al que todo apunta será su último fichaje antes del cierre del mercado veraniego. Lolo Pla, delantero del Benfica que jugaba cedido en el ´Cádiz el pasado año y que ha sido traspasado al Necaxa mejicano jugará cedido en la capital imperial si nada raro ocurre.

Probablemente no podrá debutar este miércoles, pero eso no será excusa para que los toledanos eliminen a un Conquense que les cede el papel de favoritos pero que buscará la sorpresa. Ambos conjuntos se toman la eliminatoria en serio e intentarán pasarla. En el Toledo habrá novedades y rotaciones en el once, mientras el Conquense, tras su inicio de temporada tan discreto, Poyatos tratará de dar con la tecla y que el equipo vea portería. Sendoa y Nacho son bajas.