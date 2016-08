PP aplaude que la Seguridad Social pague el IBI del hospital

Martes, 30 agosto 2016

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha valorado que la Tesorería General de la Seguridad Social haya hecho efectivo el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Hospital General de la ciudad y ha asegurado que pedirá el equipo de Gobierno local una bajada de este impuesto a los ciudadanos, afirmando que "la situación ahora lo permite".



El viceportavoz del grupo, Aurora Galisteo, ha comentado que "era y es de justicia que se pagase al Ayuntamiento el IBI del Hospital General" y ha recordado que el actual portavoz del grupo, Miguel Ángel Rodríguez, "reclamó el pago de esa deuda" durante su época como concejal de Hacienda, según ha informado el PP en nota de prensa.



La viceportavoz 'popular' ha comentado que la postura del PP "ha sido siempre la defensa de los intereses de esta ciudad y de sus vecinos", asegurado que el PSOE "en su momento sugirió a este Ayuntamiento que no solicitará a nadie el pago de ningún tipo de IBI por el hospital".



Asimismo, ha destacado la actitud del Gobierno central en funciones, apuntando que "aún estando en funciones, no ha dudado en hacer efectivo el pago de esa deuda al Ayuntamiento sin mirar el color político de quien hoy gobierna en esta ciudad".



"Con el pago del IBI del hospital ha quedado claro, una vez más, que los gobiernos del PP no castigan a Ciudad Real como sí ha sucedido hasta la fecha con los gobiernos regionales y nacionales del PSOE, que nunca han perdonado que en la capital hubiera un gobierno local del PP", ha proseguido.



Por ello, la concejal ha anunciado que el Grupo Municipal Popular ha preparado una batería de iniciativas, proyectos e inversiones, entre las que se incluye "una bajada del IBI para todos los ciudadrealeños ya que, la situación económica actual, mejor que la de años anteriores gracias a la gestión del PP, ahora lo permite".