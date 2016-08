The Chemical Brothers, en octubre en Barcelona, Madrid, Bilbao y Santiago

Martes, 30 agosto 2016

MÚSICA | Judith Mateo

The Chemical Brothers, que la semana pasada anunciaban su participación en el festival BIME Live de Bilbao el 29 de octubre, suman tres nuevas fechas a su gira española: Barcelona (Poble Espanyol, 27 de octubre), Madrid Live! (Barclaycard Center de Madrid el 28 de octubre) y Santiago de Compostela (Multiusos Fontes do Sar, 30 de octubre).

Las entradas para Bilbao ya están disponibles en www.bime.net. Para el resto de fechas se podrán comprar desde este viernes 2 de septiembre en diferentes puntos: para Barcelona en Ticketea, Ticketmaster, entradas.com y www.lasttour.net; para Madrid en www.madridlive.net y www.barclaycardcenter.es y para Santiago en Clicentradas y Ticketea.

La carrera de Tom Rowlands y Ed Simons se prolonga durante más de 25 años y la crítica es unánime al considerarles los máximos responsables del éxito masivo de la electrónica hoy en día. Con un número incontable de giras y éxitos a sus espaldas y una espectacular puesta en escena, los británicos se han ganado a pulso ser uno de los cabezas de cartel más codiciados de los festivales de todo el mundo.

Con su big-beat con house, techno, trip-hop, rock electrónico, dance alternativo y los últimos hits de su disco, 'Born In The Echoes', llegarán a Barcelona, Madrid, Bilbao y Santiago. Tampoco faltarán sus éxitos de siempre, que harán de los conciertos de The Chemical Brothers en nuestro país citas difíciles de olvidar.