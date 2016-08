R.E.M. celebran los 25 años de Out of Time con una reedición especial con material inédito

Martes, 30 agosto 2016

MÚSICA | Judith Mateo

R.E.M. han preparado una edición 25 aniversario de su clásico de 1991 'Out of time', que llegará a las tiendas el 18 de noviembre a través de Concord Bicycle, a pesar de que la banda de Michael Stipe está oficialmente separada.

Este lanzamiento tendrá tres formatos, empezando por un doble CD con el álbum remasterizado, acompañado de maquetas de todos los temas y una canción inédita. La versión de tres vinilos tendrá el disco remasterizado y maquetas.

La 25th Anniversary Deluxe Edition de 'Out of Time' tendrá cuatro discos con todo lo anterior y grabaciones de la actuación del grupo en Mountain Stage en 1991, sin duda toda una rareza pues R.E.M. no salieron de gira para propocionar este álbum. La guinda la pone un Blu-Ray con todos los vídeos del disco y un kit de prensa con imágenes exclusivas.

Todas las versiones tendrán textos de Annie Zaleski con entrevistas de los miembros de R.E.M. y los productores Scott Litt y John Keane.

El álbum vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo y consiguió siete nominaciones a los Grammys en 1991 incluyendo la de Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Video Musical ('Losing My Religion') y Mejor Interpretación Vocal de Duo o Grupo ('Losing My Religion').