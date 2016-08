La esclerosis múltiple de Pedro Sánchez

Miércoles, 31 agosto 2016

LA BELLEZA CONVULSA

BLOGS | Emilio Arnao

Este Pedrito, colegial de la disimetría, disentería de la socialdemocracia, dónde y cuánto de un endemoniamiento, básket de una España que se halla enclaustrada en un enema, no gusta a los barones del felipismo, puesto que va muy en solitario y como resguardado militarmente por la Ejecutiva General del PSOE entre María del Mar Moreno Ruiz, Elena Valenciano, Antonio Hernando Vera -un bocas-, Cándida Martínez López, Octavio Granado Martínez, Soledad Cabezón Ruiz y más hordas como bebidas de un Red Bull en pleno combate por el poder. Pedrito Sánchez no quiere otra cosa sino ser el presidente del Gobierno español, a toda costa, cueste lo que cueste, se arrimen los buques o explosionen las baronías de aquel PSOE del 82. Claro está que se abren las puertas de un siglo XXI, pero Pedrito no hace ermitas en la política actual de esta Celtiberia de perros cansinos y ajo arriero. Pedrito quiere la bancada azul y hará todo lo posible para que el Debate de la Nación sea principiado por él, pues que entre la vanidad y la egolatría nos encontramos con un socialdemócrata que no está bien visto por los vejetes del obrerismo español. La rosa siempre tiembla al nacer, por lo tanto se trata aquí de saber cuál es la erranza de este contubernio acogotado por el sanchismo aun a fuerza de la oposición de los que modernizaron este país en relación con las políticas sociales y un costumbrismo como escrito por Mariano José de Larra, “Vuelva usted mañana”, un suponer.

Pedrito Sánchez se está dando hostias contra su propio partido, el cual se halla dividido entre los abstencionistas y los negadores. El gran error de Pedrito fue, tras el 20D, concubinarse con Ciudadanos en vez de con Podemos -la línea roja del referéndum catalán se podría haber pactado-, y lo que pasó es que montó un circo como aquellas televisiones que yo veía en mi infancia con Gabi, Fofó y Miliki. Pedro Sánchez es un Miliki de risas y llantos, pues que lo mismo lee a Jenófrates que saca la lengua a lo Rolling Stone ante el poderío del felipismo y el guerrismo. Se nota en Pedrito que viene una juventud para moldear un socialismo que no es tal, puesto que se identifica en lo que propone la Ejecutiva en una socialdemocracia muy convergente con el europeísmo del norte, olvidándose del siglo XIX de Pablo Iglesias y del asesinato de Buenaventura Durruti. La socialdemocracia actual, en su imberbe juventud, da palos de gallináceas y collejas del nombre de la rosa, por lo que muchos barones le tienen a Sánchez en el punto de mira de los cañones de la batalla del Ebro por parte de la ancianidad del PSOE.

Yo creo que Pedro debería irse, entre otras cosas porque ha sacado los peores resultados de la socialdemocracia española en décadas y por otro lado porque más que en España está pensando en cómo comprar un paraguas que le proteja de sus enemigos dentro de las bragas de charcutera de la vieja guardia. Pedrito no está feliz, como la princesa de Rubén, ¡qué tendrá Pedrito¡, con su boca de fresa y su palidez en su silla de oro, estando mudo el teclado de su clave sonoro, que el PSOE tiene a Susana Díaz a las puertas de Madrid.

Pedrito Sánchez está llorón y melancólico. Toda la responsabilidad cae sobre él. Y Pedro no sabe cómo acertar ante tal geometría de las Torres de Kío, pues que el capitalismo de la socialdemocracia no hace migas con el eurocomunismo de Podemos, al más puro estilo de Berlinguer. De modo y manera y con tal que Pedro tiene que escaldarse las nalgas y enseñar su socialismo junto a una izquierda quincemayista que ya le ha solicitado por activa y por pasiva el matrimonio que no pudieron consumar Hero y Leandro.