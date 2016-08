"Rajoy no ha dado ninguna posibilidad de que alguien pudiera cambiar su sentido del voto"

Miércoles, 31 agosto 2016

Debate de investidura

Cuenca | ELDIAdigital.es

El diputado nacional por el PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha calificado como “anodino” el discurso de Rajoy durante el debate de investidura y ha asegurado que “no ha dado ninguna posibilidad de que alguien pudiera cambiar su sentido del voto”. Incluso, ha añadido, “yo creo que pegó patadas en las espinillas” a aquellos partidos de los que podría recibir apoyo. Así las cosas, “las razones para el no del PSOE se han agudizado”, ha afirmado.

Para Sahuquillo, “España necesita un Gobierno con urgencia, sí, pero no un mal Gobierno, y por eso vamos a votar en contra de la continuidad de Rajoy”. En su opinión, Pedro Sánchez lo ha dejado claro y ha dado las razones por las que el PSOE no va a apoyar la investidura de Rajoy, entre ellas que “los cuatro años de Gobierno de Rajoy no se pueden olvidar, ni tampoco todos los problemas de corrupción que tiene”.

Por ello, ha pedido a los ‘populares’ que sigan buscando “dentro de las fuerzas nacionalistas, con las cuales hace poco fue capaz de conseguir 179 diputados para la consecución de la Vicepresidencia de la Mesa de las Cortes”.

El responsable socialista ha dicho rotundo que “somos la antítesis del PP” y, por tanto, “vamos a hacer una oposición constructiva desde la que intentar mejorar las condiciones de vida de los españoles”. Máxime después de “cuatro años de mayoría absoluta de Rajoy en los que ha sido hiriente para la gente que peor lo estaba pasando y en los que ha generado una desigualdad tremenda”.