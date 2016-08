Gobierno C-LM cree que el incendio podría quedar "totalmente extinguido" en 24 horas

Miércoles, 31 agosto 2016

Chiloeches

Guadalajara | eldiadigital.es

Así ha reaccionado el consejero a preguntas de los medios este miércoles tras una reunión para formar el jurado del concurso impulsado por la televisión pública regional 'Generación Agro'.

Martínez Arroyo ha afirmado que están actuando en Chiloeches "el número más grande de medios que puede actuar en un incendio en este país. No hay mayor concentración en un conflicto en toda España y esto pone de manifiesto que no se ha escatimado ni un solo recurso en garantizar la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente".

Preguntado sobre si las posibles lluvias que podrían producirse este jueves en la zona podrían generar vertidos al río Henares, el consejero de Agricultura ha explicado que el primer día se pusieron diques para evitar que no fueran al río los vertidos y que, por tanto, ninguno ha llegado. "La calidad de las aguas está garantizada", ha defendido.

De otro lado y en respuesta a las declaraciones de la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, quien ha afirmado que se están dando casos de personas enfermas en el entorno del incendio, el consejero ha dicho que "cuando se dicen esas cosas hay que tener seguridad de que lo que se dice es cierto".

"No entiendo ese tipo de comentarios", ha señalado al tiempo que ha destacado que "siempre que hay un problema se analiza, se realizan recomendaciones respecto al humo y al agua, pero no se crea alarma a los ciudadanos y Ana Guarinos sólo crea alarma". "No hay que pensar en sacar tajada política de algo puramente técnico", le ha recomendado.