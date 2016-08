Fernández: "En este momento lo más responsable es votar NO a la investidura de Mariano Rajoy"

Miércoles, 31 agosto 2016

ciudad real

La diputada regional socialista y secretaria de organización del PSOE provincial de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha valorado el discurso de investidura de Mariano Rajoy diciendo de él que fue "anodino, ha defraudado e incluso encontrado enemigos donde no los tenía".

Lo ha hecho apoyándose, explica, en las reacciones de todos los portavoces de la oposición, a las que califica de "muy virulentas, contrarias a su intervención, absolutamente resignadas, sin ilusión y sin ninguna expectativa de cambio", especialmente en lo que se refiere a la regeneración política, a la lucha contra la pobreza, la igualdad y la generación de empleo.

De ahí, que según Fernández, y a pesar de que unas terceras elecciones no serían deseables para el país, lo más responsable que puede hacer en estos momentos el Partido Socialista "es votar NO a la investidura de Mariano Rajoy". Un presidente, que "para millones de españoles es sinónimo de corrupción", recuerda la misma, y cuya sustitución, podría llevar a la regeneración de su partido y a mover la situación.

Y es que España necesita un Gobierno, insiste la diputada socialista, pero "no un Gobierno de Mariano Rajoy", sino uno que recupere el trabajo digno, devuelva el carácter público a la sanidad y la educación, garantice las pensiones y la Ley de Dependencia y castigue la corrupción. "Derechos que Mariano Rajoy no garantiza", matiza Fernández, como demuestran las políticas que ha llevado hasta ahora, refiriéndose al consumo del 80% de la hucha de las pensiones, al hecho de que solo 5 de cada 10 parados cobre prestación, a que España tenga una deuda pública disparada al 100%, al no cumplimento de sus previsiones presupuestarias, a pesar de haber subido los impuestos a la clase trabajadora en 17.500 euros, "y de olvidar en su discurso", concluye la portavoz socialista, a los dependientes y la lucha contra los corruptos.

Pero además, añade Blanca Fernández, El Partido Popular no puede responsabilizar al PSOE de que no haya una investidura, cuando "no tuvo problema de contar con los votos nacionalistas e independentistas para conseguir la Presidencia de la Cámara".

800 DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2016-2017

En otro orden de cosas, Blanca Fernández se ha referido al próximo Curso escolar, que está a punto de comenzar y en el Castilla-La Mancha contará con 800 docentes más que en el último curso de Cospedal.

Aunque el PSOE es consciente, ha dicho la diputada regional socialista, de "que queda mucho por hacer", y ha explicado que por ello, a lo largo de la legislatura se continuará trabajando por reforzar la educación pública, algo que pasa por contratar a más docentes en los colegios e institutos de Castilla-La Mancha.

Fernández le ha recordado al Partido Popular que han sido 750 las plazas de maestros y maestras que se han incorporado en primaria de manera fija porque ha habido unas oposiciones, y que "por tanto no es lo mismo despedir a 6000 docentes, que fue lo que hizo Cospedal que contratar a 800 interinos más y a su vez sacar estas plazas de funcionarios docentes que van a reforzar las aulas en la educación primaria en nuestra región".

De hecho, el próximo curso escolar ha mejorado el ratio de alumnos por aula, pasando en Ciclo Infantil de 28 a 25 alumnos, de 30 a 28 en Primaria y descendiendo de 36 a 30 alumnos por clase en secundaria. Cifras que se suman al aumento del profesorado: 24.727 docentes trabajarán este curso, frente a los 23.913 que hubo durante el curso 2014-2015.