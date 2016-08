Oportunidad para Sánchez e Iglesias

Miércoles, 31 agosto 2016

BLOGS | José Manuel López García

Viendo el debate de investidura parece que la suerte está echada, y Rajoy no logrará ser investido. Debería ser el inicio de una oportunidad para que el candidato socialista buscara un acuerdo con Unidos Podemos y otras fuerzas políticas nacionalistas o no, con el fin de intentar ser candidato a la Moncloa. Ya que, de lo contrario, las terceras elecciones parece que son inevitables salvo que se produzca, pasado un mes, un nuevo intento de ser investido por parte del presidente en funciones. Lo que me parece excesivo desde una perspectiva democrática coherente.