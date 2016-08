El Festival Gigante, ante su estirón definitivo con Amaral, Quique González y La Pegatina

Miércoles, 31 agosto 2016

MÚSICA | Judith Mateo

"Todos los años hemos tenido en cartel a una enorme cantidad de artistas tremendamente interesantes, aunque sí que es cierto que este año tenemos mayor número de bandas de renombre", concede a Europa Press Alfonso López, director de este festival que en 2015 congregó a más de 15.000 personas, cifra que se superará con creces en esta ocasión.

Ante la inminencia de su tercera edición, López resalta que la evolución del Gigante ha sido "muy rápida", y subraya que "la respuesta por parte del público en la primera edición fue fantástica". "Pero es que en la segunda lo duplicamos", apostilla.

Con semejante crecimiento, para este año no cabe esperar otra cosa que ver a la criatura pegando su estirón definitivo gracias al buen hacer y a ese musculoso cartel. "También intentamos mejorar año tras año y escuchar las sugerencias de los asistentes para hacer un festival cada vez mejor", apunta López.

Y es que junto a los mencionados Amaral, Quique González, La Gran Pegatina y Sidonie, por Guadalajara pasarán otros muchos nombres como Zahara, Monarchy, Sidecars, Miss Caffeina, La Habitación Roja, La M.O.D.A., Second, Aurora & The Betrayers, Eskorzo, Exsonvaldes, Grises, Nudozurdo, Egon Soda, Morgan y Kurt Baker.

Completan el cartel de esta tercera acometida Jacobo Serra, Nunatak, Señores, The Zombie Kids, Embusteros, Shinova, The Great Barrier, Aire Canadá, New Pull, Pianet, Mechanismo, Los Vinagres, Los News, Valparadiso, Ryser & The Lemons, Verela, The Viriats, Alice's Cream, Joan Queralt, Gole Yaika y Superframe.

APOYO TOTAL DE LA CIUDAD

Detrás del Festival Gigante está Producciones Malvhadas, una pequeña y ya experimentada productora alcarreña con más de quince años de experiencia. "Nos encanta la música y llevamos años gestionando proyectos musicales en Guadalajara. Era inevitable acabar desarrollando un evento que aunara lo que más nos gusta de la experiencia de la música en directo en nuestra ciudad", explica el director del festival.

Sobre su ubicación en la geografía festivalera patria, López indica que Guadalajara está "bien comunicada, es acogedora para el visitante, tiene una buena oferta hostelera y el ayuntamiento de la ciudad entiende que es un evento importante para la ciudad", por lo que da facilidades para "atraer a turistas, generar empleo y lograr un importante impacto económico".

Para Guadalajara, además, estar a poco más de 50 kilómetros de Madrid, es "una ventaja muy grande" por las comunicaciones y porque, según López, "el público madrileño no tiene problemas" para acercarse a la ciudad "en apenas media hora". "Por otro lado, la enorme oferta musical de Madrid hace que nos tengamos que esforzar mucho más en hacer un proyecto atractivo y especial", plantea.

Sea de donde sea, lo que el director del festival asegura es que el público que en las dos anteriores ediciones ha asistido al Gigante es "sobre todo relajado y feliz". Y añade: "Vienen a divertirse, a ver grandes artistas, a descubrir futuras estrellas y a disfrutar intensamente".

Por todo ello, López pone en valor todo lo que rodea a la música en el festival, con "una maravillosa pradera de césped, zona infantil, gastronomía, conciertos y djs en la ciudad durante el día y piscina en el camping". "Aspiramos sobre todo a mantener la mejor de las experiencias para los asistentes al Festival Gigante", sentencia.