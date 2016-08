Aprobado en Pleno cubrir una plaza vacante en la Policía Local

Miércoles, 31 agosto 2016

manzanares (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

Considerando conveniente cubrir la plaza vacante en la Policía Local que procede del ejercicio 2015, se proponía al Pleno del Ayuntamiento de Manzanares, celebrado en la noche del martes 30 de agosto, solicitar la reposición de una plaza vacante de Policía Local, poniendo de manifiesto que con la aplicación de esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los informes emitidos por el Interventor del Ayuntamiento.

De este modo se procederá a remitir este acuerdo, acompañado de los informes emitidos por el Interventor del Ayuntamiento, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Informar que, en la plantilla de la Policía Local existen actualmente dos plazas vacantes, dotadas en el presupuesto del Ayuntamiento para 2016 y procedentes de dos bajas producidas, una en el ejercicio 2015 y otra en el ejercicio 2016.



El concejal de seguridad, Miguel Ramírez, pidió el apoyo a esta solicitud a todos los Grupos Municipales, ya que en la actualidad el cuerpo de la Policía Local de Manzanares está en una situación muy apurada en cuanto a disponibilidad de efectivos, pues ha sufrido dos vacantes por movilidad, “además de dos agentes de baja por enfermedad que se prevén de larga duración” explicaba Ramírez. Esto junto a las vacaciones y otros permisos legales por paternidad y enfermedad de familiares, hace que la combinación de todas estas circunstancias suponga grandes dificultades para poder cubrir los servicios mínimos establecidos, debiendo recurrir a un sobre esfuerzo de la plantilla, “que desde aquí agradezco públicamente, disponible para poder atenderlos” apostilla el edil.



Ramírez remarcaba que esta plaza no supondrá un aumento de la partida de personal, “porque ya viene contemplada como parte de la plantilla fija”, y por tanto no necesita de ningún ajuste de gasto ni de ninguna modificación de los Planes Económicos y Financieros aprobados para este ejercicio.



Jerónimo Romero-Nieva como portavoz de UPyD, Antonia Real, portavoz de ACM y Manuel Martín-Gaitero portavoz del PP, se mostraron a favor de la propuesta, preguntando el portavoz popular, si el procedimiento de cobertura sería por movilidad o nuevo acceso. En este caso, el concejal de policía Miguel Ramírez dijo que “la primera idea es hacerlo mediante oferta pública”, aunque también se baraja la posibilidad de que sea movilidad.

Por su parte la portavoz del Equipo de Gobierno, Beatriz Labián, informó que tal y como recoge la propuesta de alcaldía “a día de hoy contamos con dos vacantes de Policía, procedentes de dos bajas”. La ley de Presupuestos Generales del Estado, limita con carácter general al 50% la tasa de reposición de efectivos. En el caso de la Policía Local, los efectivos a reponer ascienden a uno y aplicar el límite del 50% supone que no podamos reponer ninguna plaza.



Labián aseguraba que a pesar de ello cabe el supuesto que en el caso de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que se imponen en materia de autorización de operaciones de endeudamiento, se pueda alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición, Por ello mismo, “aunque el límite de reposición del 50% nos impida cubrir ninguna vacante”, decía la portavoz, “solicitamos hoy poder convocar una plaza de policía local”.

Para lo que se requiere adoptar un acuerdo plenario, donde además de esta solicitud debemos manifestar que la aplicación de esta medida no supone riesgo para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

De acuerdo con los informes emitidos por la intervención la cobertura de esta plaza de Policía Local no tendrá repercusión en el cumplimiento de objetivo, dado que las retribuciones asignadas a dicha plaza se encuentran incluidas en los créditos del presupuesto de 2016, aunque ésta se encuentre vacante. Además de que en el bienio 204-2015 se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria contenido en el plan económico-financiero aportado por el Ayuntamiento.