PSOE ve "reveladoras" las palabras de Rajoy sobre Tajo-Segura y cree que Cospedal "se ha revuelto en su escaño"

Miércoles, 31 agosto 2016

Agua

REGIÓN | eldiadigital.es

Así ha salido al paso en declaraciones a Europa Press después de que Mariano Rajoy afirmara desde el estrado del Congreso de los Diputados en respuesta al portavoz de Compromís Joan Baldoví que su Gobierno había apostado por el trasvase de agua al Levante desde la cabecera del Tajo.

Tras estas palabras, Sáez ha apuntado que "ha dejado a las claras y al descubierto las falsedades" de la expresidenta regional y ahora diputada nacional María Dolores de Cospedal. "Creo que Cospedal se habrá revuelto en su escaño cuando ha oído la frase, pero supongo que ahora dará la callada por respuesta", ha espetado.

El socialista entiende que Rajoy "tenía hoy una oportunidad de decir que está con todos los españoles y no solo con una parte". "Podría haber dicho que el desarrollo no solo se tiene que focalizar en un territorio, porque aquí vivimos más de 2 millones de personas y queremos ser copartícipes", ha señalado, recalcando que en Castilla-La Mancha no se reclama la exclusividad del agua, pero sí participar de ella ya que está en pantanos castellano-manchegos.

Por último, ha avisado de que está muy próximo el momento en que "solo quede lodo" en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y ha sostenido que de los últimos siete hectómetros cúbicos de agua obtenida de las desaladoras del Levante "tres han ido para regar cultivos y otros cuatro para campos de golf".