Óscar García, Jonás Basso y Dani Ortigosa lucharán con el Dépor para conseguir los objetivos

Jueves, 1 septiembre 2016

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día 08:35 |

El C.D. Guadalajara ha presentado a sus últimas incorporaciones de cara a la presente temporada: Óscar García, Daniel Ortigosa y Jonás Basso. Acompañados por el presidente, Germán Retuerta, los nuevos jugadores morados han asegurado sentirse “orgullosos” de vestir la camiseta del Dépor y han prometido luchar por el objetivo del ascenso. Así, en una rueda de prensa marcada por la presentación individual de cada jugador y el posterior mensaje del presidente, los futbolistas han tratado temas como la actualidad del conjunto alcarreño, la ilusión personal del proyecto o el inicio liguero de temporada.

Óscar García: “Jugar en el C.D. Guadalajara es un reto muy importante para mí”.

De este modo, Óscar García, quien ya debutase en la primera jornada anotando dos goles, ha reconocido que fichar por el C.D. Guadalajara supone “un reto muy importante” al que añadirá “ilusión y ganas”. “Todos sabemos que este es un club que no se merece estar en 3º, sino mucho más arriba. Con ganas e ilusión vamos a dejar al C.D. Guadalajara lo más arriba posible”, ha manifestado. Y ha añadido: “Esta semana jugamos en casa ante nuestra afición y tenemos que ganar como sea… la U.D. Almansa es un equipo que en los últimos años siempre se ha metido en playoffs; sabemos que va a estar ahí arriba y va a ser un rival directo”. “Tenemos que ir paso a paso e intentar jugar los playoffs (quedar lo más arriba posible) y dejarnos la vida por ascender que es lo que el club se merece”, ha sentenciado.



Daniel Ortigosa: “Trabajo día a día para poder jugar con el Dépor”.

Por su parte, el portero Daniel Ortigosa, cuyo último equipo ha sido el Sporting Club Uxama, ha querido tranquilizar a la afición deportivista afirmando que la derrota del pasado fin de semana servirá a la plantilla para “estar más fuertes y concentrados” en la consecución del objetivo. “Tenemos que arrimar todos el hombro por el objetivo, que no es otro que el liderato y el ascenso”, ha aseverado. Y ha continuado: “Ahora toca trabajar y pensar ya en la U.D. Almansa”. “Yo estoy trabajando fuerte, aunque es verdad que he llegado más tarde y no he podido estar con el equipo… aún así, mi objetivo es jugar y para ello trabajo día a día”, ha manifestado.

Jonás Basso: “Todos sabemos la grandeza de este equipo y estamos muy motivados”.



Por último, Jonás Basso, defensa central con una amplia experiencia a pesar de su juventud en el fútbol argentino y en la Tercera División española, ha confirmado que su vuelta a los terrenos de juego está cada vez más cerca y que se prepara para jugar “con muchas ganas”. “Veo al equipo bien… seguramente seamos la plantilla que más trabaja de toda la liga. Veo un equipo muy sólido, un buen grupo con un objetivo claro; y no tengo ninguna duda de que lo vamos a cumplir. Todos sabemos la grandeza de este equipo y estamos muy motivados”, ha interpretado. Y ha concluido: “Espero que en el partido del sábado podamos ser protagonistas, que nos llevemos la victoria. Tenemos que ser contundentes y brindar un buen espectáculo a la gente que viene a vernos”.

En cuanto a la comparecencia del Germán Retuerta, el presidente ha querido aprovechar la presentación de los jugadores para confirmar que hay una “buena predisposición del Club Deportivo Leganés para disputar el Trofeo Alcarria”. “Tenemos una excelente relación con ellos… vamos a ver si podría ser el día 9 o el 14. Yo creo que entre hoy y mañana nos van a poder contestar”, ha insistido. Y ha añadido: “Es el equipo de moda y retomar el

Trofeo Alcarria con un primera división como el Leganés, que hasta hace poco tiempo estaba por debajo nuestra por decirlo así, es muy bonito. Esto demuestra lo que se puede conseguir desde equipos humildes”.