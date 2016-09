La "Ruta de las Caras" servirá para que vuelva el senderismo a tierras conquenses

Domingo, 4 septiembre 2016

Tras las vacaciones no todo es vuelta a la rutina, también se inicia la temporada de otoño del "Campus Diputación de Cuenca Senderismo 2016" Y volvemos con energías renovadas y atractivas propuestas para los meses previos al invierno.

Vuelve la temporada de otoño del “Campus Diputación de Cuenca Senderismo 2016” Y volvemos con energías renovadas y atractivas propuestas para los meses previos al invierno. Abandonamos este caluroso verano con una actividad muy familiar y completa, en la que todos los participantes van a disfrutar gratamente del entorno… Las cámaras de fotos van a ser elemento indispensable en la mochila y las postales para el recuerdo la nota principal de la visita.

En esta ocasión nos desplazamos a La Alcarria, a la localidad medieval de Buendía, a orillas de su embalse y poco antes de la desembocadura del río Guadiela en el gran Tajo. El sendero PR-CU 46, que visita el entorno temático de Las Caras, tiene una longitud de unos 14 km en total y dificultad Baja, discurriendo entre tierras de labor, olivar y manchas aisladas de pino a través de la ondulada península que parte del casco urbano, cerca ya de la pared de la Presa.

Para quien aún no conozca la Ruta de Las Caras, éste es un día especial, pues el peculiar entorno escultórico cercano al agua no deja a nadie indiferente, disfrutando de su variedad y magnitud tanto los más pequeños como los mayores que siempre querrán inmortalizar el momento y dar fe de su visita. No debemos olvidar el casco urbano de la localidad, de recinto amurallado, y que se visitará de manera breve antes del regreso a la capital. Desde el lunes 29 de agosto y hasta el próximo jueves 8 de septiembre queda abierto el plazo de inscripción para la actividad.