Page pide al PSOE seguir siendo "coherente" en el rechazo al PP y en lo relativo a los independentistas

Jueves, 1 septiembre 2016

"A ver si por evitar terceras elecciones vamos a ser capaces de cualquier barrabasada. No creo que podamos ayudar al país traicionándonos a nosotros mismos", ha advertido García-Page, a preguntas de los medios, tras firmar en Toledo un convenio de colaboración con el presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, Enrique Barón.

"En este batiburrillo político-electoral hay que ir paso a paso. No es inteligente querer saber lo qué va a hacer el PSOE de antemano, tenemos derecho a madurar nuestras posiciones", ha dicho el líder de los socialistas castellano-manchegos, que ha insistido en la necesidad de que el PSOE siga siendo "coherente" con lo aprobado en el Comité Federal en lo relativo al rechazo al PP "como con todo lo demás que dice la resolución".

"Si estamos pidiendo al PP que se entienda con sus aliados ideológicos y dado el rechazo a la derecha que defienden la mayoría de los militantes del PSOE, la coherencia nos tendría que llevar a rechazar otras derechas que hay en el país, aunque sean nacionalistas, ya no digamos si son independentistas", ha reiterado.

"No está escrito el final, paso a paso. No hay que tenerle miedo al Comité Federal y si en algún momento hay que tener un punto de reflexión añadida al que hemos tenido, evidentemente hay que hablar. Me pongo a disposición del secretario general en cuanto a llevar a cabo los contrastes de opiniones que sean necesarios a la hora de cuajar una opinión lo más seria con España", ha dicho.