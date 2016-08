El CDM Valdeluz inicia la temporada 2016-2017 con horarios

Jueves, 1 septiembre 2016

De esta forma, la Concejalía de Deportes da oportuna respuesta a las demandas efectuadas de forma mayoritaria por los usuarios del complejo. No se trata de una ampliación, sino de un reajuste y optimizaciónde los horarioscon la que “atendemos las peticiones de los deportistas” de adelantar una hora la apertura al público a cambio de reducir una hora los viernes y dos durante los fines de semana, “para que el cómputo total de horas no supere las estipuladas en el contrato”, apunta José Villarino, concejal de Deportes.

En la práctica, este hecho significa que en esas franjas horarias los usuarios del polideportivo podrán hacer uso de las diferentes actividades y servicios que el CDM ‘Valdeluz’ pone a su disposición. Desde las salas de musculación y cardio, que permanecen abiertas de forma ininterrumpida, hasta las clases colectivas de zumba, pilates, fitness, pump o ciclo indoor, inclusive las escuelas deportivas municipales de baile, pádel o fútbol-sala, que cuentan con sus propios horarios. “En definitiva, lo que hacemos es adecuar el ritmo y funcionamiento del complejo a las necesidades de las personas que lo utilizan para la práctica deportiva”, explica el edil de Deportes. Desde su apertura al público en el verano de 2013, esta instalación ha sido ponderada desde distintos ámbitos como una de las más funcionales y mejor equipadas de la provincia de Guadalajara, “lo que nos convierte en un referente en la gestión de este tipo de infraestructuras deportivas”.

Las principales novedades de esta temporada 2016-2017 que se inicia hoy vendrán de la mano de dos nuevas instalaciones que se pondrán a disposición del público de forma inminente. Las obras de construcción y acondicionamiento de la esquina sur marchan a buen ritmo y de acuerdo con los plazos previstos, “por lo que este mes estarán acabadas y plenamente operativas”. Se trata del tándem que formanla pista de patinaje y el campo de vóley playa, a los que se añade una zona de gimnasia al aire libre. En el primer caso, se trata de un espacio acotado de forma cuadrangular de 256 m2 de superficie o, lo que es lo mismo, de 16x16 metros. “Estamos empeñados en convertir este recinto en un centro neurálgico del municipio capaz de ofrecer los mejores servicios a precios competitivos en un ambiente ideal para las familias y vecinos”, asegura Villarino. La segunda instalación es un terreno de juego de medidas reglamentarias para la práctica del vóley playa que dispondrá de arena fina y tamizada.

Este mismo mes de septiembre también se abrirá al público el campo de fútbol de césped artificial tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. “Es un terreno de juego en el que tenemos depositadas muchas expectativas y que sin duda fortalecerá la actividad deportiva en el municipio”, argumenta el edil. El Ayuntamiento de Yebes confía en que esta infraestructura impulse la creación de un equipo de fútbol en la localidad y la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido con la pista central del polideportivo. En este sentido, José Villarino valora de forma satisfactoria el hecho de que Yebes contará esta temporada con dos equipos masculino y femenino que van a disputar la liga provincial de fútbol-sala.

Por lo que se refiere a los precios, el Ayuntamiento de Yebes recuerda que esta temporada sigue en vigor el Bono Familiar Valdeluz Plus, una tarifa única de 50 euros al mes de la que pueden beneficiarse todos los miembros de una misma familia que esté empadronada en el municipio y que incluye el uso de los gimnasios de musculación y cardio, y el acceso a todas las clases colectivas. La modificación de la Ordenanza aprobada en su día que rige las tasas por la prestación de servicios del CDM Valdeluz también prevé una reducción del 30% para los miembros de familias numerosas del municipio. Esta normativa establece distintos precios para los usuarios empadronados o no por el uso del gimnasio en periodos de un mes, un trimestre, seis meses o un año. El Bono Valdeluz Plus prevé esa misma periodicidad incluido el acceso a las clases colectivas de ciclo indoor, Pump, zumba fitness o pilates. En cuanto al Bono 10 Valdeluz Plus,permite al titular el acceso al gimnasio y las clases colectivas durante 10 sesiones, con una vigencia de seis meses y un precio de 28 € para los empadronados y 32 euros para quienes no ostenten esa condición.

En los últimos meses, el CDM Valdeluz ha albergado diversos eventos deportivos que han puesto a prueba la versatilidad, eficacia, funcionalidad y organización de estas instalaciones. Con la disputa de 57 partidos de la Copa de España de Voleibol, las jornadas técnicas de la Copa de España de fútbol-sala que reunió a más de 70 entrenadores nacionales o la Final Four de la III Liga Provincial de Baloncesto Masculino. “Tanto los gestores y responsables federativos como los deportistas que han hecho uso de las instalaciones, han valorado de forma sobresaliente los equipamientos y servicios, así como la comodidad de la pista central del polideportivo”, aprecia Villarino. El CDM Valdeluz también es la sede permanente de tres eventos que congregan a miles de personas como Expoastronómica, E-TalentDays o The Big Game. “Es otro de los aspectos funcionales de un recinto que contribuye de forma decisiva a dar crédito y representación a la marca Valdeluz Ferial”, valora el concejal.