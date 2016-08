Pink Floyd tendrán una retrospectiva en el museo Victoria and Albert de Londres

Jueves, 1 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

El museo Victoria and Albert (V&A) organizará una retrospectiva de la mítica banda Pink Floyd con la que espera "repetir el éxito" de otra exposición sobre David Bowie, tal y como han informado desde la organización.

'The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains' abarca 50 años de carrera musical, desde el lanzamiento del primer sencillo de la banda, e incluirá un espectáculo de luz láser e imágenes de un concierto inéditas hasta ahora.

Además, la exposición, que tendrá lugar de mayo a octubre del año 2017, contará con 350 objetos y artefactos, incluyendo instrumentos y obras de arte originales, según ha recogido Europa Press de la 'BBC'.

V&A ha prometido "un viaje de inmersión, multisensorial y teatral, a través del extraordinario mundo de Pink Floyd", que incluirá música e imágenes icónicas, desde la escena psicodélica underground del Londres de los '60 hasta nuestros días".

Pink Floyd se formó en el año 1965 por cuatro estudiantes --Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright y Nick Mason--. Tres años después del primer álbum, Barret abandonó la banda y fue reemplazado por David Gilmour.

La banda ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, incluyendo el disco de 1973 'The dark side of the Moon', que permaneció en la lista de álbumes más vendidos en Estados Unidos durante una década.