Esteban Paños: “El cumplimiento de los acuerdos de Gobierno y del Pleno es una cuestión prioritaria para Ciudadanos”

Jueves, 1 septiembre 2016

Capital

Toledo | eldiadigital.es

El portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, ha anunciado que su grupo hará mucho hincapié en el cumplimiento de los acuerdos por parte del equipo de Gobierno municipal. “Es fundamental que se cumpla lo acordado” ha dicho Paños en referencia tanto a los anuncios del ejecutivo como a los alcanzados por el Pleno municipal.

El concejal de la formación naranja ha asegurado que “hay acuerdos del Pleno comprometidos desde hace meses de los que no sabemos nada y que, hemos comprobado, no se están cumpliendo”. Como ejemplos, ha señalado el acuerdo para la mejora y refuerzo del servicio de aseos públicos de La Vega o el “buzón del ciudadano”, que aún no se ha puesto en marcha.

Por otro lado, Paños ha anunciado que, durante los próximos meses, C’s “va a trabajar en la línea de los impuestos” ya que, a su juicio, “soportamos una carga fiscal elevada y es hora de revisarlos”. En este sentido, ha asegurado que la formación naranja estudia ya la revisión de las ordenanzas fiscales y que espera poder reunirse pronto con el concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido. “Es importante no solo actualizarlas y adaptarlas a la nueva realidad, sino también estudiar, en determinados casos, una bajada de tasas garantizando el mejor servicio”, ha apuntado Paños.

Por otro lado, el portavoz de C’s ha insistido en la necesidad de “tomarnos muy en serio el facilitar e incentivar la llegada y la creación de empresas en nuestra ciudad” así como acometer mejoras en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia. Paños ha asegurado que “podemos hablar del desarrollo del PP-11 pero lo primero es mantener y potenciar lo que ya tenemos”.

Durante su intervención, el concejal ha recordado que “llevamos más de un año sin juntas de Distrito” y ha señalado que “recuperar el tiempo perdido en materia de participación” será otra de las prioridades de su grupo para el próximo curso político. Además, ha puesto el foco en la necesidad de “mejorar las relaciones y la comunicación entre vecinos y Ayuntamiento potenciando una administración más cercana y más ágil”.

Por ultimo, Paños se ha mostrado partidario de “huir de los grandes anuncios” e impulsar “la política de pequeños detalles que ayude a mejorar la vida de los ciudadanos”.