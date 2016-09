Los viajeros de pago de los autobuses urbanos han aumentado un 39% en 2016

Jueves, 1 septiembre 2016

Transporte en la capital

Guadalajara | eldiadigital.es

El servicio de transporte urbano de viajeros ha experimentado en lo que llevamos de año un incremento del número de usuarios de pago del 39%. Este dato, ofrecido hoy por el vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, desmiente las informaciones ofrecidas recientemente por el Grupo Municipal Socialista.

El vicealcalde ha señalado además que ese incremento del número de viajeros de pago se ha traducido, a fecha de 1 de agosto, en un incremento de los ingresos de 235.000 euros, lo que repercutirá directamente en la subvención que el Ayuntamiento de Guadalajara destina al servicio y, por lo tanto, “en lo que nos costará a los vecinos el autobús urbano, que será un 32% menos”.

“Son datos objetivos y no interpretables, por eso no se entienden las declaraciones del Grupo Municipal Socialista. No sé si dicen lo que dicen por desconocimiento o por mala fe”, señala Carnicero.

El vicealcalde ha invitado a los miembros de este grupo político a que acudan a su despacho para que explicarles personalmente esas cifras.

Jaime Carnicero ha manifestado que a pesar de estos datos, “hay que seguir trabajando para mejorar el servicio aún más”.