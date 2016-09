Scorpions repasan su historia con un documental y un concierto grabado en Munich

Viernes, 2 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

El lanzamiento está realizado con la plena colaboración de la banda, tanto de sus miembros actuales como con los del pasado y también con personas claves que han trabajado con ellos desde que la banda comenzó, recibió sus primeras oportunidades y luego llegaron al estrellato internacional.

La película relata cómo Scorpions fueron una de las primeras bandas de rock en tocar en muchos países, especialmente en el Lejano Oriente, Europa Oriental y Rusia. Narra cómo se concentraron deliberadamente en los EE.UU. y también la forma en que inicialmente tuvieron que luchar para llegar a un público más amplio en su país, Alemania, a pesar de su enorme éxito en muchas otras partes del mundo. Se incorporan imágenes de archivo y nuevas actuaciones en directo.

Como complemento del documental, se añade un bonus disc del último concierto de la gira el 17 de diciembre de 2012 en el Olympiahalle en Munich con interpretaciones de Wind Of Change, Rock Me Like A Hurricane, Send Me An Angel, Still Loving You y Big City Nights entre otras.