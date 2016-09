Cómo salvar tu móvil cuando cae al agua

Martes, 6 septiembre 2016

tecnología

LIFESTYLE | El Dia

Como ya hemos dicho hoy vamos a intentar daros una solución para que podáis salvar vuestros móviles en el caso de que algún día desafortunadamente este decida darse un baño improvisado. Todos conocemos los típicos trucos de meter el teléfono en arroz, darle con un secador... pero hoy vamos a ver algo diferente, algo que ha sido probado por Javier Benito, un joven de 20 años que nos desvela su truco, creado por el mismo y que además funciona.

Todo comenzó cuando el móvil de Javier decidió darse un baño un día de playa, desechando probar los típicos trucos de meter el teléfono en arroz decidió acudir a un familiar suyo que había estudiado química para intentar llegar a una solución, después de varios intentos y formulas encontraron la solución, solución que hoy intentaremos explicarles.

La solución química que este joven pionero ha diseñado ha sido bautizada como Waterrevive Blue, a primera vista podríamos pensar que está loco, resulta que se le moja el teléfono y lo mete en otro líquido… pero eh, quieto parado, espera que te expliquemos ¿no?

Resulta que esta composición química de estado líquido tiene una función básica pero clave para recuperar un teléfono, elimina la corrosión y la humedad. Muchos no lo saben, otros se lo imaginan, y es que lo que “mata” a nuestro teléfono cuando cae al agua no es el líquido en sí, sino la corrosión y la humedad que se forma en los circuitos de nuestro teléfono a causa de ese agua y que acaba por provocar un cortocircuito, el encargado de si acabar con la vida útil de nuestro móvil.

Por lo tanto el proceso es simple, si el agua forma esa corrosión y humedad en nuestro teléfono y este nuevo producto lo elimina por completo de forma natural, no hay nada que pueda hacer cortocircuito y destrozar nuestros componentes ¿no?, pues ya está.

En su página web explican paso a paso como utilizar su producto, no lo enciendas cuando se moje, no lo pongas a cargar, etc. etc., todo para evitar que se haga el cortocircuito antes de meterlo en la solución química de Javier. Así que ya sabéis, si se os moja el teléfono hay una solución que funciona de verdad, no como el arroz o el secador….