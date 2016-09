Síntomas que revelan si eres un abuelo digital

Jueves, 8 septiembre 2016

tecnología

LIFESTYLE | El Dia

Si has visto los disquetes o has utilizado los SMS empiezas a cumplir con los síntomas que te marcan como un abuelo digital

En pocos años la tecnología nos ha invadido por todos lados, no hay nada que no esté conectado de una forma u otra, y como siempre hay quien está perfectamente adaptado al cambio y actualizado día a día (los millennials), y quien se ha quedado algo estancado en el pasado sin darse cuenta.

Hoy veremos algunos síntomas que corroboraran si eres un viejuno digital estancado en el pasado o te has adaptado bien al progreso, ¿preparados? ¡Vamos allá!

1 - El bolígrafo BIC no solo sirve para escribir…

Si has conocido las cintas de cassette seguro que ya sabes de lo que hablamos, los bolígrafos BIC eran magnificas herramientas para rebobinar nuestra música más actual sin gastar las pilas AA+ del walkman. Si te sientes identificado no lo dudes más, cumples el primer síntoma de viejuno digital.

2 - Piiiirriiiggrrrrriiii, tu módem quiere decirte algo…

La máxima preocupación hoy en día es quedarse sin datos o no tener 4G para navegar a máxima velocidad, pero hubo una época en la que para conectarte a internet necesitabas de largos, complejos y matemáticos procesos. Si en alguna ocasión has levantado el teléfono fijo de casa y has escuchado ese chirriante sonido ya tienes otro síntoma de ser un viejuno digital.

3 - Símbolo de guardar, la prueba final

Todos tenemos un procesador de texto estilo Word, pero solo los verdaderos viejunos digitales saben lo que es el símbolo de guardar. Si sabes lo que es no le des más vueltas, eres un viejuno digital, has conocido y utilizado los disquetes de primera mano.

4 - Los SMS, master en resumen

Si sabes a lo que nos referimos eres un viejuno digital, WhatsApp no solo ha facilitado la comunicación gratuita entre personas sino que ha evitado que la lengua desaparezca por culpa de los SMS. Hace unos años te costaba más pensar qué y cómo decir las cosas por SMS que escribirlas….

5 - Si conoces el juego Snake de teléfono móvil, date por perdido

Y por penúltima, una de las pruebas más claras para saber cuan viejuno digital eres, hoy en día juegos de rol, 3D, realidad aumentada… estamos acostumbrados a tener de todo y con unos gráficos increíbles, pero con los primeros móviles esto no era posible, había que conformase con juegos de bits que se movían por la pequeña pantalla amarilla y negra, si conoces estos juegos eres un claro viejuno digital.

6 - Películas en codificado

La prueba final, una de las cosas con las que no podrás negar que eres un viejuno digital, si en algún momento de tu vida has intentado ver ciertas películas o deportes en modo codificado felicidades, te nombramos el viejuno digital del día, por suerte el plus ya no está en codificado eeeeh! ;)