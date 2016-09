Con la subida de hoy el Ibex recupera su nivel pre-Brexit

Viernes, 2 septiembre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

En punto de inflexión de la sesión ha sido la publicación del informe de empleo estadounidense, que no termina de aclarar si habrá o no subida de tipos en la reunión de la Fed del próximo 21 de septiembre. Este informe ha mostrado una ralentización en la creación de nóminas durante agosto, que se situaron algo por debajo de lo esperado (151.000 vs 180.000 esperadas).

A pesar de una reacción inicial que parecía indicar que se alejaba la posibilidad de una subida de tipos en EE.UU., la posterior subida del dólar (en 1,115) y de la rentabilidad del bono americano (hasta el 1,62%) sí hacen pensar que finalmente se produzca antes de año.

Los principales índices del Viejo Continente han cogido carrerilla en las últimas horas de negociación y han hecho que las subidas de hoy oscilasen entre +1,40% del DAX alemán y el +2,37% del CAC francés.

Entre medias el Ibex (+1,67%), que ha cerrado el máximos del día y sitúa el saldo acumulado de la semana en +2,8%. Los 8.908,9 puntos en que ha cerrado hoy suponen su mayor cota desde antes del Brexit.

El rebote de las materias primas ha empujado a valores como Repsol (+2,83%) y Arcelormittal (+2,49%), aunque los líderes del día han sido Grifols (+3,50%), Acciona (+3,34%) y Enagas (+2,91%). Con los 35 valores del Ibex en verde, los `peores´ han sido Meliá (+0,22%) y Bankia (+0,26%).

En España el paro se incrementa en 14.435 personas en agosto, una cifra algo peor de lo esperada y que pone de manifiesto que este mes es históricamente uno de los peores en términos e creación de empleo.

En Wall Street, que permanecerá cerrado el lunes por festivo, las bolsas suben tras los datos de empleo y se acercan a máximos históricos.